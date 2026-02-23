Iznenada preminula političarka u 41. godini

Irena Božinovski, odbornica Skupštine grada Vranja, preminula je nakon kraće i iznenadne bolesti u 41. godini.

Božinovski, djevojačko Nikolić, rođena je 24. februara 1985. godine u Vranju, u susjednoj Srbiji, gdje je završila Osnovnu školu "Vuk Karadžić" i srednju Ekonomsko-trgovinsku školu. Radila je u Simpu, nakon čega od supruga Aleksandra Božinovskog preuzima odborničko mjesto ispred Demokratske partije Makedonaca i postaje predsjednica Komisije za saradnju između lokalnih jedinica u Srbiji i inostranstvu i jedna od inicijatora za bratimljenje Grada Ohrida u Republici Sjevernoj Makedoniji i Grada Vranja.

- Za sobom ostavlja neizbrisiv trag, prije svega kao dobar čovjek, žena, majka, a zatim i društveno angažovana i odgovorna osoba - navodi RTV Vranje.