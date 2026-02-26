Niko od članova porodice Jashari se neće kandovati za predsjednika Kosova

Članovi porodice kosovskog heroja Adema Jasharija demantovali su navode da će se neko od njih kandidovati za predsjednika Kosova no ni aktualna predsjednica Vjosa Osmani nema podršku parlamentarnih zastupnika za još jedan mandat, pišu u četvrtak kosovski mediji na albanskom jeziku.

Iako ostaje manje od sedam dana do roka za izbor predsjednika osim aktualne predsjednice Vjose Osmani, kojoj mandat ističe 4. aprila, ne spominju se nova imena kandidata za predsjednika pa bi na Kosovu uskoro mogli biti organizovani vanredi izbori ako predsjednik ne bude izabran u predviđenom roku.

Murat Jashari, sin Rifata Jasharija, brata Adema Jasharija, izjavio da nema interesa niti namjere postati predsjednik Kosova te je istaknuo kako nije ni moralno ni profesionalno da se prezime Jashari koristi u političke svrhe, budući da pripada svim Albancima.

Ministar vanjskih poslova Glauk Konjufca kazao je u srijedu da među političkim strankama zasad postoji konsenzus samo za predsjednika koji bi došao iz porodice Jashari, prenose Reporteri.net.

Kosovski premijer Albin Kurti kazao je da rješenje leži u prve tri stranke, Vetëvendosje, PDK i LDK, no nije saopćio podržava li Osmani, koja se kandidira za još jedan mandat, za predsjednicu Kosova.

Za izbor novog predsjednika potrebno je osigurati dvotrećinsku većinu u kosovskom parlamentu koji broji 120 zastupnika, dok se kvorum postiže prisustvom najmanje 80 njih. Ukoliko u prva dva kruga glasanja nijedan kandidat ne osvoji potrebnih 80 glasova, u trećem krugu za izbor je dovoljna prosta većina, odnosno 61 glas.

Kosovo bi se u slučaju da zakonski rokovi ne budu ispunjeni moglo suočiti s novim prijevremenim izborima što bi ozbiljno ugrozilo funkcioniranje najmlađe europske države s 1,6 miliona stanovnika koja bi time ostala bez proračuna i sredstava za provedbu novog izbornog procesa.