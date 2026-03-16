Hrvatska: Dječak se bori za život, sumnja se na TikTok izazov

Šesnaestogodišnji dječak iz okolice Bjelovara trenutno je u kritičnom stanju nakon što je zadobio teške opekotine na gotovo cijelom tijelu.

Mladić je priključen na respirator, a ljekari se bore za njegov život, prenosi Dnevno.hr.

U četvrtak je primljen u Opću bolnicu Bjelovar s opekotinama trećeg stepena koje zahvataju oko 95% površine tijela.

Zbog izuzetno teškog stanja, hitno je prevezen u Kliniku za dječje bolesti Zagreb, gdje se nalazi na odjelu intenzivne njege.

Okolnosti nesreće još nisu zvanično potvrđene, ali neslužbene informacije sugeriraju da bi incident mogao biti povezan s opasnim izazovom na društvenoj mreži TikTok.

Iz Policijske stanice bjelovarsko-bilogorske saopćili su da su primili dojavu o teškom povređivanju maloljetnika i da je pokrenuto kriminalističko istraživanje.

Za sada nema službenih podataka o tačnom uzroku nesreće.