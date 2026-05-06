Slovenac (60) divljao po Hrvatskoj: Vozio 229 kilometara na sat!

Policijski službenici Postaje prometne policije Perušić jučer su na autocesti A1 zaustavili 60-godišnjeg državljanina Slovenije koji je vozio čak 229 kilometara na sat.

Prema navodima policije, vozač je upravljao putničkim automobilom slovenskih registarskih oznaka u smjeru juga, na dionici između odmorišta Jadova i Žir, gdje je ograničenje brzine 130 km/h.

Njegova brzina izmjerena je službenim uređajem za nadzor saobraćaja, nakon čega je odmah zaustavljen i sankcionisan.

Vozaču je uručen obavezni prekršajni nalog, a izrečena mu je i zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od mjesec dana.

Iz policije su ponovo uputili apel vozačima da poštuju ograničenja i prilagode vožnju uslovima na cesti.

- Sekunde ne vrijede života - poručili su iz policije.

Prekomjerna brzina i dalje je jedan od najčešćih uzroka najtežih saobraćajnih nesreća na autocestama.