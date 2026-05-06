Širom Hrvatske pretresi zbog sumnje na zloupotrebu poljoprivrednih fondova Evropske unije

Ured evropskog javnog tužioca (EPPO) širom Hrvatske danas provodi pretrese zbog sumnje na korupciju i subvencijske prevare povezane s poljoprivrednim fondovima Evropske unije.

Kako navodi EPPO, istraga se odnosi na više hrvatskih državljana osumnjičenih za zloupotrebu položaja i ovlasti, primanje i davanje mita, subvencijske prevare i krivotvorenje isprava.

Sumnja se da su krivična djela počinjena u sklopu zločinačkog udruženja i na štetu finansijskih interesa Evropske unije, javlja Index.hr.

EPPO zasad nije objavio dodatne informacije kako, navode, ne bi ugrozio istragu.

Evropsko javno tužilaštvo nezavisno je tijelo Evropske unije zaduženo za istrage i krivični progon djela koja štete finansijskim interesima EU.