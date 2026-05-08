Uhapšen suspendovani specijalni tužilac Saša Čađenović

Suspendovani specijalni tužilac Saša Čađenović uhapšen je jutros po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva.

Prema nezvaničnim informacijama, Čađenović je uhapšen u Siti kvartu u Podgorici, prenose Vijesti.

Kako prenose mediji, hapšenje je povezano sa sumnjom na zloupotrebu službenog položaja.

Viši sud u Podgorici ukinuo je krajem oktobra prošle godine mjeru kućnog pritvora Čađenoviću.

Jedina mjera koja je tada ostala na snazi bilo je oduzimanje pasoša.

Specijalno državno tužilaštvo sumnjiči Čađenovića da je bio član kriminalne organizacije koju je, prema optužnici, formirao bivši visoki policijski funkcioner Zoran Lazović.

Na optužnici se, pored njega, nalazi i bivši glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić.