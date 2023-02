Vučić: U maju veliki samit sa BiH

Problem prelaska

Upitan o problemu prelaska građana iz Srbije preko mosta u Malom Zvorniku u Zvornik, odnosno zašto po međudržavnom sporazumu i dalje taj most mogu da pređu samo građani Malog Zvornika, a ne recimo iz Loznice koji dođu u Mali Zvornik, Vučić je odgovorio da će se i o tome razgovarati na samitu u maju.



- Pokušat ćemo i to da riješimo. Ne mogu da vam obećavam da će oni to da prihvate, ali ja ću da pokrenem to pitanje - rekao je Vučić.