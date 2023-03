Đukanović: Vjerujem u pamet naših ljudi

I onaj ko ne želi da se upušta u državnu politiku, ipak mora da razmisli o sljedećoj dilemi: kao roditelj, želim li ja svome djetetu ovo što gledamo zadnje dvije i po godine ili mu želim evropsku budućnost, postavio je pitanje predsjednik Crne Gore Milo Đukanović na tribini u bjelopoljskoj Loznoj Luci.

- Ako mu želim evropsku budućnost onda ove moramo da pošaljemo u prošlost. Nema tu velike filozofije. Ako ne razmišljamo tako, onda je najmanji problem što smo mi neodgovorni prema državnim interesima, mi smo neodgovorni prema svojoj djeci. A niko ne želi da bude neodgovoran prema svojoj djeci.

Ja vjerujem u pamet naših ljudi. Ovih trideset godina me je naučilo da kad god je bilo kritično, ljudi u Crnoj Gori su pametno prelomili. Tako da, ja sam u ovoj završnici kampanje apsolutni optimista. Ja sam čovjek koji snažno vjeruje u svoje prednosti i koji snažno vjeruje u svoju pobjedu na izborima u nedjelju - poručio je Đukanović.

"Oni su ljudi koji ne znaju i imaju lošu namjeru"

- Ako smo do te 2020. godine zahvaljujući dugom trajanju na vlasti koju i sam predstavljam imali razloga da znatiželjno provjerimo, ima li još nekog na političkoj sceni, nekog ko je bolji od nas, nekog ko ima manje slabosti od nas, nekog kome su ljudi željeli da daju povjerenje, danas, dvije i po godine kasnije, vidimo nema razloga za to. Vidjeli smo i nas i njih. Više nema potrebe da pretpostavljamo. Jasno je šta ko nudi i svako ima mogućnost da se opredijeli zavisno od onog što je njegov interes - poručio je Milo Đukanović na tribini u bjelopoljskoj Loznoj Luci.

Đukanović je tom prilikom istakao da je ove dvije i po godine vrijeme ozbiljnog ruiniranja Crne Gore, ozbiljnog urušavanja svih onih vrijednosti koje su se stvorile, te da su čak i najveće vrijednosti dovedene u pitanje.

- Da nas je neko možda pitao 30. avgusta 2020. možete li pretpostaviti ovako brzo propadanje zemlje, rekli bismo ne, ipak nije realno, ipak su tu neki temelji koji su dovoljno pouzdani, ne može doći do tako brzog propadanja. Može, kada na čelu države imate ljude koji ne znaju i što je još gore od toga, ljude koji nemaju dobru namjeru. Ljudi koji ne služe svojoj zemlji, nego služe drugim zemljama jer su plaćeni. To mi danas imamo u Crnoj Gori i to je razlog ovakvog ubrzanog propadanja - kazao je Đukanović.

- Velikosrpski nacionalizam je pobjedu ove politike u Crnoj Gori 30. avgusta 2020. godine razumio kao novu priliku da pokuša da anektira Crnu Goru i da Crnu Goru usisa u sastav Velike Srbije koji se danas modernije formuliše kao “srpski svet”. Nisu uspjeli u tome ne zato što ih je spriječila ni Krivokapićeva ili Abazovića vlada. Ne, i Krivokapićeva i Abazovićeva vlada su im pomagale. Nisu uspjeli zato što im mi nismo dozvolili. Državotvorna opozicija koja je prethodno stvorila tu državu, branila ju je odgovorno prethodne dvije i po godine - istakao je Đukanović i kazao da je pokušano ugrožavanje građanskog karaktera naše države.

Finansirali više kandidata

Predsjednik DPS-a se zatim osvrnuo i na svoje protivkandidate iz prvog kruga ovih predsjedničkih izbora.

- Ovaj prvi krug je pokazao nešto ili potvrdio nešto što sam znao, da većina mojih protivkandidata su zapravo kandidati koji dolaze sa velikosrpske plaforme.

Ideolozi Velike Srbije ne samo ovdje nego u svim drugim državama u kojima žele da ostvare svoje interese, da kažem, razvijaju jednu širu platformu i imaju više kandidata tražeći među njima onoga ko najbolje može da ostvari njihov interes. Nedavno su bili neki izbori u Bosni i Hercegovini i sjetit ćete se nekih hapšenja koja su se tamo događala i koja su nam potvrdila da je Beograd i tada finansirao dva-tri kandidata pa koji “upali”.

"Jasno je zašto Šešelj i Raković podržavaju Milatovića"

Predsjednik je nastavio sa primjerom podrške koja je stigla Milatoviću.

- Ako vam kandidata ovih dana podrže vojvoda Šešelj i čuveni historičar Raković, to je potpuno jasno o čemu se radi, da nema ničeg drugog da vidite, do njihovu podršku. Jasno vam je da oni ne podržavaju niti građanskog političara ni evropskog političara. Oni podržavaju čovjeka za koga vjeruju da će biti efikasan u ostvarivanju interesa Velike Srbije u Crnoj Gori - rekao je predsjednik i konstatovao da prosto nemamo luksuz i privilegiju da eksperimentišemo sa takvim ljudima.

Stvorena provalija između Crne Gore i Evrope

Đukanović je zatim prokomentarisao obećanja njegovog protivkandidata da će uvesti Crnu Goru u Evropu.

- Vidjeli smo kako to izgleda tokom njegovog službovanja u Krivokapićevoj vladi. Crna Gora nije stojala u mjestu, ona se vraćala natrag tokom tog perioda. U tom periodu je zaista stvorena jedna ozbiljna provalija između Evrope i Crne Gore. Svekolika provalija prije svega u pogledu povjerenja. Evropska unija već mjesecima diskutuje o tome da li da prekine pregovore sa Crnom Gorom. To je rezultat gubitka povjerenja. To povjerenje se gubilo baš zato što te dvije vlade su napustile praksu koju smo mi imali. Ako želite da budete dio Evropske unije, onda morate da se harmonizujete sa EU - saopštio je Đukanović i dao primjer kako je to bilo u prethodnim vladama čiji je glavni štab bila partija čiji je lider.

- Prva stvar je da svoj pravni sistem harmonizujte sa evropskim pravnim sistemom i to smo vrijedno radili. Nikada nijedan zakon nije usvojen u crnogorskom parlamentu u našem mandatu da nije prethodno povjeren je li ovo do kraja u skladu sa Evropom. Jer ako hoćete da budete dio te porodice, onda morate prihvatiti pravila koja tamo važe. Ne možete vi ući kao razbojnik da rušite pravila koja tamo važe. E to je sve napušteno za ove dvije i po godine. Sjetite se priče o Zakonu o tužilaštvu, Zakonu o predsjedniku, itd. Dakle, džaba je Evropska komisija upozoravala, džaba je Venecijanska komisija upozoravala, hajduci su mislili da idu logikom, zapalo nas je može nam biti. Može vam biti, ali može vam biti na štetu Crne Gore - ocijenio je on konstatujući da mu je neuvjerljiva Milatovićeva priča da on ima namjeru da radi na evropeizaciji Crne Gore.

"Njihov zadatak je da Crna Gora ne uđe u EU prije Srbije"

- Ja mislim da on ima zadatak dobijen od onih koji ne žele evropsku Crnu Goru. Srbija ne može da podnese da Crna Gora ide ispred nje, ne može da podnese da su danas plate veće u Crnoj Gori, penzije veće u Crnoj Gori. Nije tako uvijek bilo kroz historiju, ali jeste zadnjih 15/20 godina. Ne može da podnese da će Crna Gora biti članica Evropske unije prije nje i ona traži one u Crnoj Gori koji su u stanju da osujete Crnu Goru. Našla ga je i u Abazoviću, našla ga je i u Milatoviću - jasan je Đukanović.

On kaže da respektuje kada se svaki mladi čovjek pohvali svojim uspjehom u školovanju, kao i da respektuje odlične ocjene Milatovića tokom studija, ali ukazuje da mi više ne pričamo o tome, već sudimo “kako si to što si naučio, primijenio u interesu dobra državi”.

- Možda si ti zaista stekao dobre ocjene ali se gleda ono što si radio, što si gasio preduzeća počev od Montenegro Airlines-a, tjerao investitore, počev od Amana, najbolje djelove crnogorske obale pretvorio u čiste buvljake, kao što je Kraljičina plaža, uništavao živote ljudi. Dakle, zajedno sa vladom kojoj si pripadao odbijao si donacije vakcina protiv kovida tada kada nije bilo nijedne vakcine u Crnoj Gori. Odbijali ste ih zato što vam se nije dopadao donator, jer ste u donatoru prepoznavali političkog protivnika a zanemarivali ste živote ljudi. Nažalost, doveli ste Crnu Goru do svjetskog vrha kada je u pitanju smrtnost od kovida. Možete misliti koliko je ljudi umrlo koji nije trebalo da umru. A oni su za to vrijeme odbijali donacije u vakcinama jer im je bilo važnije da se obračunavaju sa onima koji drugačije misle nego da zaštite zdravlje i živote ljudi - naveo je Đukanović, a onda zaključio:

- Jesu li to reference koje ga preporučuju i koliko su te reference zasnovane na peticama ili na desetkama tokom studiranja?

Pobjeda svih nas

Predsjednik je na kraju prisutne podsjetio da pobjedu na predsjedničkim izborima ne može da iznese bilo koji pojedinac uključujući tu i sebe.

- Ja radim ono što je moj zadatak, prijavio sam se, vodim kampanju, obilazim ovakva mjesta, razgovaram sa ljudima, objašnjavam o čemu se radi na ovim izborima i na kraju tog dana imam jedan glas baš kao i svako od vas, ništa više od toga… Svako od nas neka se zapita, ako su u dvije i po godine ovoliko pokvarili, koliko mogu da pokvare za četiri godine. I svi se zajedno zapitajmo u kakvom ćemo stanju zateći Crnu Goru 2027. godine. Smijemo li biti toliko neodgovorni prema našem jedinom državnom domu - zaključio je Đukanović.