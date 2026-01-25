Kajli Džener na meti kritika: Promocija dodatka prehrani izazvala bijes pratilaca

Kajli Džener (Kylie Jenner) našla se na meti kritika nakon što je na društvenim mrežama promovisala dodatak prehrani koji dio javnosti opisuje kao laksativ. Početkom mjeseca 28-godišnja rijaliti zvijezda objavila je video na TikToku, gdje je prati više od 60 milijuna ljudi, u kojem reklamira proizvod nazvan „cutting jelly“, dodatak prehrani s okusom nara.

Na videu Kajli proizvod naziva „odličnim“ i svojim „novim favoritom“, dok ga konzumira tokom priprema. Pratiteljima je objasnila da se ne radi o običnom želeu, već o proizvodu namijenjenom poboljšanju probave i smanjenju nadutosti.