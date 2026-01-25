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RIJALITI ZVIJEZDA

Kajli Džener na meti kritika: Promocija dodatka prehrani izazvala bijes pratilaca

Na videu Kajli proizvod naziva „odličnim“ i svojim „novim favoritom“, dok ga konzumira tokom priprema

Kajli Džener. Instagram

Dž. M.

25.1.2026

Kajli Džener (Kylie Jenner) našla se na meti kritika nakon što je na društvenim mrežama promovisala dodatak prehrani koji dio javnosti opisuje kao laksativ. Početkom mjeseca 28-godišnja rijaliti zvijezda objavila je video na TikToku, gdje je prati više od 60 milijuna ljudi, u kojem reklamira proizvod nazvan „cutting jelly“, dodatak prehrani s okusom nara.

Na videu Kajli proizvod naziva „odličnim“ i svojim „novim favoritom“, dok ga konzumira tokom priprema. Pratiteljima je objasnila da se ne radi o običnom želeu, već o proizvodu namijenjenom poboljšanju probave i smanjenju nadutosti.

Nakon toga je pokazala usku haljinu te nastavila snimanje u automobilu, ponovno konzumirajući isti proizvod. Dodala je i da joj je jedan od ciljeva u novoj godini smanjiti grickanje, ističući da žele sadrži chia sjemenke, poznate po visokom udjelu vlakana, omega-3 masnih kiselina i osjećaju sitosti.

Dio javnosti reagovao je negativno, upozoravajući na neodgovorno promovisanje dodataka prehrani. Jedan od komentara ističe da takav sadržaj može imati loš utjecaj na djecu i tinejdžere koji bi proizvod mogli shvatiti kao sigurno rješenje za kontrolu težine. 

# KYLIE JENNER
# KRITIKE
# TIKTOK
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