Skupština BPK Goražde usvojila Nacrt budžeta za 2025. godinu u iznosu od 68,7 miliona KM

Skupština Bosanskopodrinjskog kantona Goražde (BPK) danas je na vanrednoj sjednici usvojila Nacrt budžeta i Nacrt Zakona o izvršenju budžeta Kantona za 2025. godinu te Odluku o privremenom finansiranju za prva tri mjeseca naredne godine.

Nacrt budžeta obrazložio je ministar za finasije BPK Goražde Nedim Čolo koji je istakao da su zahtjevi budžetskih korisnika iznosili oko 86, 6 miliona KM te da su realno ostvarivi prihodi oko 60,7 milona KM. On je dodao da je u nacrtu budžeta grant sa nivoa Vlade Federacije BiH planiran u iznosu od osam KM.

Nacrt budžeta usvojen je u iznosu od 68.781.075 KM.

Većinom glasova Skupština BPK je podržala je i Nacrt Zakona o izvršenju Budžeta BPK Goražde za 2025. godinu, uz amandman kantonalne Vlade da se u obračunu plate budžetskim korisnicima primjenjuje nova osnovica od 400 KM.

Usvojena je i Odluka o privremenom finasiranju BPK Goražde za prva tri mjeseca naredne godine.

Poslanici su dali su saglasnost i na finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde za 2025 godinu u iznosu od 32.325.179KM te je usvojena i Odluka o izvršavanju finasijskog plana Zavoda za narednu godinu.

Podršku je dobio i prijedlog Zaključka menadžemta Zavoda zdravstvenog osiguranja o isplati jednokratne pomoći uposlenima u zdravstvu, u januaru naredne godine, u iznosu koji će dobiti i budžetski korisnici od 750 KM.

Usvojen je i finasijski plan JU Služba za zapošljavanje BPK Goražde za 2025. godinu u iznosu od 3.394.035 KM kao i Odluka o izvršavanju finansijskog plana.