Bošnjak posjetila SKB Mostar uoči izvođenja prve transplantacije

Uoči planiranog izvođenja prve transplantacije u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar, ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Dubravka Bošnjak posjetila je ovu zdravstvenu ustanovu.

Bošnjak se sastala s direktorom SKB Mostar Antom Kvesićem i članovima uprave, s kojima je razgovarala o pripremljenosti, postojećim kapacitetima te značaju ovog važnog medicinskog zahvata za zdravstveni sistem BiH.

Na sastanku je istaknuto kako će prvo presađivanje bubrega u SKB Mostar predstavljati značajan korak u razvoju transplantacijske medicine, ne samo kroz dostupnost novih medicinskih usluga, nego i kroz dodatno stručno osposobljavanje zdravstvenih radnika.

Bošnjak je podsjetila na aktivnosti ministarstva usmjerene na jačanje transplantacijskog sistema u BiH.

Posebno je istaknula potpisivanje Pisma namjere i Sporazuma o obuci i edukaciji (TTA) s organizacijom Eurotransplant tokom službenog posjeta njihove delegacije BiH krajem prošle godine.

Ovim je omogućeno povezivanje domaćih transplantacijskih centara s partnerskim ustanovama u okviru Eurotransplanta, rad prema zajedničkim stručnim standardima i protokolima te ograničeno uključivanje pacijenata iz BiH u međunarodni sistem razmjene organa.

Ministarstvo civilnih poslova je doniralo bolnici 5.000 konvertibilnih maraka za nabavku transportnih monitora vitalnih funkcija za potrebe praćenja djece tokom bolničkog zbrinjavanja, čime će se dodatno unaprijediti sigurnost i kvaliteta pedijatrijske njege, saopćeno je iz Ministarstva civilnih poslova BiH.