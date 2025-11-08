Dodik zalijepio prvi plakat Siniše Karana u Banjoj Luci

Zalijepljen je prvi predizborni plakat kandidata za predsjednika Republike Srpske Siniše Karana, čime je i zvanično označen početak njegove izborne kampanje, objavio je na svom X nalogu bivši predsjednik RS Milorad Dodik.

Kako je saopćio, ovaj čin nije samo simboličan početak kampanje, već, kako navode, “potvrda vjere u Republiku Srpsku i snagu naroda koji ne odustaje”.

- Ponosan sam na Sinišu, na njegovu smirenost, odgovornost i odlučnost. Imam povjerenja u njega jer za sve ove godine koliko radimo zajedno, svaka njegova riječ u sebi nosi Republiku Srpsku - Milorad Dodik prilikom predstavljanja plakata.