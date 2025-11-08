POČELA KAMPANJA

Dodik zalijepio prvi plakat Siniše Karana u Banjoj Luci

Ponosan sam na Sinišu, na njegovu smirenost, odgovornost i odlučnost, poručio je Dodik

D. H.

8.11.2025

Zalijepljen je prvi predizborni plakat kandidata za predsjednika Republike Srpske Siniše Karana, čime je i zvanično označen početak njegove izborne kampanje, objavio je na svom X nalogu bivši predsjednik RS Milorad Dodik.

Kako je saopćio, ovaj čin nije samo simboličan početak kampanje, već, kako navode, “potvrda vjere u Republiku Srpsku i snagu naroda koji ne odustaje”.

- Ponosan sam na Sinišu, na njegovu smirenost, odgovornost i odlučnost. Imam povjerenja u njega jer za sve ove godine koliko radimo zajedno, svaka njegova riječ u sebi nosi Republiku Srpsku -  Milorad Dodik prilikom predstavljanja plakata.

U obraćanju prisutnima, Dodik je naglasio da kampanju vidi kao nastavak borbe “za mir, stabilnost i Republiku Srpsku koja ne zna za poraz”.

Karan u utrku ulazi kao kandidat vladajuće stranke, a njegova kampanja, prema riječima iz SNSD-a, bit će fokusirana na “očuvanje stabilnosti i zaštitu interesa Republike Srpske”.

