Jelena Trivić prima jezive prijetnje od Thompsonovih fanova: "Mrva četnička k**vo'

Predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić objavila je na društvenim mrežama da je nakon svoje objave i videa o Marku Perkoviću Thompsonu suočena s nizom uvreda i otvorenih prijetnji smrću.

Trivić je na platformi X podijelila snimke komentara koje je dobila, navodeći da su reakcije išle od ličnih uvreda do prijetnji nasiljem i poziva na masovne zločine.

– Otvorene prijetnje smrću u komentarima na moju objavu/video o Thompsonu. Od toga da imam “lijepo čelo za 7,62”, “mrtva četnička kurvo”, do ponavljanja ZDS što nije ništa drugo nego poziv na masovne pokolje Srba – napisala je Trivić.