Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

STRAŠNO

Jelena Trivić prima jezive prijetnje od Thompsonovih fanova: "Mrva četnička k**vo'

Od toga da imam “lijepo čelo za 7,62” do ponavljanja ZDS što nije ništa drugo nego poziv na masovne pokolje Srba – napisala je Trivić

Jelena Trivić: Jezive prijetnje. Screenshot

D. H.

16.2.2026

Predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić objavila je na društvenim mrežama da je nakon svoje objave i videa o Marku Perkoviću Thompsonu suočena s nizom uvreda i otvorenih prijetnji smrću.

Trivić je na platformi X podijelila snimke komentara koje je dobila, navodeći da su reakcije išle od ličnih uvreda do prijetnji nasiljem i poziva na masovne zločine.

– Otvorene prijetnje smrću u komentarima na moju objavu/video o Thompsonu. Od toga da imam “lijepo čelo za 7,62”, “mrtva četnička kurvo”, do ponavljanja ZDS što nije ništa drugo nego poziv na masovne pokolje Srba – napisala je Trivić.

Na objavljenim snimcima vidljivi su brojni komentari u kojima joj se upućuju teške uvrede, prijetnje oružjem, ali i poruke koje sadrže ratnu simboliku i govor mržnje. Pojedini korisnici ostavili su poruke poput “imaš lijepo čelo taman za 7,62”, kao i prijetnje dolaskom u Beograd uz poruke ekstremističkog sadržaja.

Trivić nije navela da li je slučaj prijavila nadležnim institucijama, ali je objavom skrenula pažnju na, kako je istakla, opasan nivo govora mržnje i prijetnji u javnom prostoru.

Ovaj slučaj ponovo je otvorio pitanje sigurnosti političara na društvenim mrežama, ali i odgovornosti za govor mržnje i prijetnje koje se sve češće pojavljuju u online komunikaciji.

# JELENA TRIVIĆ
# REPUBLIKA SRPSKA
PRIKAŽI KOMENTARE (14)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.