Jelena Trivić prima jezive prijetnje od Thompsonovih fanova: "Mrva četnička k**vo'

Predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić objavila je na društvenim mrežama da je nakon svoje objave i videa o Marku Perkoviću Thompsonu suočena s nizom uvreda i otvorenih prijetnji smrću.
Trivić je na platformi X podijelila snimke komentara koje je dobila, navodeći da su reakcije išle od ličnih uvreda do prijetnji nasiljem i poziva na masovne zločine.
– Otvorene prijetnje smrću u komentarima na moju objavu/video o Thompsonu. Od toga da imam “lijepo čelo za 7,62”, “mrtva četnička kurvo”, do ponavljanja ZDS što nije ništa drugo nego poziv na masovne pokolje Srba – napisala je Trivić.
Na objavljenim snimcima vidljivi su brojni komentari u kojima joj se upućuju teške uvrede, prijetnje oružjem, ali i poruke koje sadrže ratnu simboliku i govor mržnje. Pojedini korisnici ostavili su poruke poput “imaš lijepo čelo taman za 7,62”, kao i prijetnje dolaskom u Beograd uz poruke ekstremističkog sadržaja.
Trivić nije navela da li je slučaj prijavila nadležnim institucijama, ali je objavom skrenula pažnju na, kako je istakla, opasan nivo govora mržnje i prijetnji u javnom prostoru.
Ovaj slučaj ponovo je otvorio pitanje sigurnosti političara na društvenim mrežama, ali i odgovornosti za govor mržnje i prijetnje koje se sve češće pojavljuju u online komunikaciji.