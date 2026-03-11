Koliko je inspekcija kaznila pumpadžije zbog cijene goriva

Republička tržišna inspekcija je u pet od 20 obavljenih kontrola na benzinskim pumpama utvrdila nepravilnosti vezane za formiranje cijena goriva, saopšteno je iz Inspektorata Republike Srpske, prenose Nezavisne.

U pet slučajeva prekršena Uredba o ograničavanju marže

"Do sada je izvršeno 20 kontrola koje su obuhvatile način formiranja cijena od početka godine. U pet slučajeva utvrđeno je da se trgovci nisu pridržavali Uredbe o ograničavanju marže prilikom formiranja cijena tečnih naftnih derivata, zbog čega će biti sankcionisani u skladu sa zakonom", ističu iz Inspektorata i dodaju:

"Ovom uredbom propisana je novčana kazna od 10.000 KM za privredno društvo koje se ne pridržava propisane marže, kao i kazna od 5.000 KM za odgovorno lice u tom društvu."

Kažnjavanje i zbog nedostavljanja podataka resornom ministarstvu

Dodaju da su, u skladu sa Zakonom o trgovini, trgovci dužni resornom ministarstvu dostavljati podatke o cijenama, promjenama cijena robe i usluga, zalihama, maržama i druge informacije radi praćenja efekata mjera ekonomske politike u oblasti tržišta i trgovine.

"U tri slučaja utvrđeno je da trgovci nisu blagovremeno dostavili navedene podatke, te će po tom osnovu biti sankcionisani novčanom kaznom od 800 KM za privredno društvo i 300 KM za odgovorno lice", pojašnjavaju iz ove institucije.

Kontrole obuhvataju dokumentaciju i raniji period poslovanja

S obzirom na to da u Republici Srpskoj postoji oko 500 benzinskih pumpi, iz inspekcije ističu da potrošači treba da znaju da se kontrola vrši uvidom u poslovnu dokumentaciju trgovaca, kalkulacije cijena i izdate fiskalne račune.

"Ukoliko inspektor određenog dana nije izvršio kontrolu na nekoj pumpi, to ne znači da taj objekat neće biti kontrolisan naknadno, jer se pregledom dokumentacije provjerava i prethodni period poslovanja, a ne samo stanje na dan kontrole", kazali su iz Inspektorata.

Od čega zavisi maloprodajna cijena goriva

Pojasnili su da je u dosadašnjim kontrolama utvrđeno da su korekcije cijena izvršene početkom marta.

"Inspekcijski nadzor obuhvata privredne subjekte koji u svom prodajnom lancu imaju veliki broj benzinskih stanica širom Republike Srpske, ali ni manji subjekti neće biti izuzeti iz kontrola. Konačna maloprodajna cijena goriva u pravilu zavisi od nabavne cijene, na koju se obračunava propisani procenat marže", objašnjavaju iz Inspektorata i dodaju:

"Nabavna cijena uključuje fakturnu cijenu proizvođača ili dobavljača, uvećanu za zavisne troškove nabavke, poput carinjenja, transporta, skladištenja i špediterskih usluga."

Ukoliko dođe do rasta nabavne cijene, kako navode, doći će i do rasta maloprodajne cijene.

"Međutim, za količine koje se nalaze na zalihama, a nabavljene su ranije po nižim cijenama, marža se obračunava na cijenu po kojoj je tada izvršena nabavka", zaključili su iz Inspektorata.