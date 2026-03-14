Blagojević širi propagandni materijal protiv Bošnjaka: "Vrijeme je da SAD shvati oduzimanje imovine kršćanskih crkava od radikaliziranog muslimanskog vodstva FBiH"

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- Vrijeme je da se Amerika probudi i shvati oduzimanje imovine kršćanskih crkava od strane radikaliziranog muslimanskog vodstva u Federaciji Bosne i Hercegovine.

U objavu je "ugrađen" i morbidni video s navodnoj o "krađi" crkvenih objekata, kakve se ne bi postidjeli ni najveći propagandisti Radovana Karadžića i ostallih ratnih zločinaca iz ratnih vremena.

Blagojević je u objavi označio aktuelnog državnog sekretara SAD Marka Rubija kao i potpredsjednika SAD Džej Di Vensa.

Ovaj 69-godišnjak je uhapšen u decembru 2008., zbog optužbi za korupciju nakon što je pokušao prodati mjesto u američkom Senatu koje je Barak Obama napustio nakon izbora za predsjednika SAD.

Ubrzo nakon hapšenja, Skupština Illinoisa opozvala je i smijenila Blagojevića.

U junu 2011. Blagojević je osuđen na 14 godina zatvora. Predsjednik SAD Donald Tramp, u čije se republikanske redove kasnije "prebacio", nakon što je bio član Demokratske stranke, proveo je u zatvoru gotovo osam godina.

Tramp ga je pomilovao 2025., a on se istvoremeno zbližio s vlastima RS, kao njihov lobista.