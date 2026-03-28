Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NEVRIJEME

Nevjerovatni prizori kod Teslića: Ponegdje napadalo i do metar snijega...

U pojedinim planinskim krajevima saobraćaj se odvija usporeno ili je potpuno obustavljen zbog visine snijega i nanosa

D. H.

28.3.2026

Snježno nevrijeme zahvatilo je šire područje Bosne i Hercegovine, ali i dijelove Hrvatske, gdje su zabilježene obilne padavine i otežani uslovi na putevima. U pojedinim planinskim krajevima saobraćaj se odvija usporeno ili je potpuno obustavljen zbog visine snijega i nanosa.

Meteorolozi upozoravaju da se intenzivne padavine očekuju i tokom vikenda, uz dodatno zahlađenje i jak vjetar.

Na Hajdučkim vodama kod Teslića metar snijega. Do ponedeljka ujutru na ovom području i do blizu 2 metra snijega.

Nadležne službe nalaze se na terenu i rade na čišćenju puteva, ali vozačima se savjetuje maksimalan oprez i izbjegavanje putovanja bez prijeke potrebe. Posebno teška situacija očekuje se u višim predjelima, gdje bi visina snijega mogla dostići rekordne vrijednosti za ovo doba godine.

# TESLIĆ
# NEVRIJEME
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.