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STARA VREMENA

Sjećate li se vremena kada ste za dvije marke mogli pojesti pet ćevapa: Znate li kada je to bilo?

Tada je porcija od 5 ćevapa koštala 2 KM, a "velikih" porcija 7 ćevapa - 3 KM

Društvene mreže

D. H.

4.12.2025

Internetom ponovo kruži legendarni račun iz ćevabdžinice Željo iz 2002. godine, koji je postao mali podsjetnik na to koliko se Sarajevo i njegove cijene mogu promijeniti, ali ljubav prema čevapima nikad.

Tada je porcija od 5 ćevapa koštala 2 KM, a "velika" porcija od 10 ćevapa - 4 KM.

Na računu iz Ćevabdžinice Željo, koji je iznosio 10 maraka, moglo se kupiti tri porcije ćevapa i dvije Coca-Cole. 

Danas, dok gledamo taj račun od prije 23 godine, ne znamo je li veća nostalgija ili nevjerica: da li smo tada bili sretniji, ili samo siti s manje para?

Jedno je sigurno - ćevapi su i dalje institucija, ali ovakve cijene danas zvuče kao dobra šala… ili kao da su ostale zauvijek u nekom bezbrižnijem Sarajevu.

Račun iz ćevabdžinice. Screenshot

# ĆEVAPI
# CIJENE
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