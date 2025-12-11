Na Vilsonovom otvorena "Dječija čarolija" – besplatno klizalište u okviru Zime na Vilsu

Bogatim programom večeras je na Vilsonovom šetalištu svečano otvorena „Dječija čarolija“ – NLB klizalište u okviru manifestacije „Zima na Vilsu by Sarajevo Holiday Market“.

Zimsku priču na ledu otvorile su organizatorica „Zime na Vilsu“ Selma Bajić i načelnica Općine Novo Sarajevo Benjamina Karić.

Bajić je kazala da bez podrške partnera iz Općine Novo Sarajevo ne bi uspjeli realizirati projekat, ističući da je zahvaljujući Općini otvoreno klizalište na Vilsonovom šetalištu površine oko 600 m2, koje je besplatno za posjetitelje, uz besplatnu školu klizanja za djecu.

Naglasila je da je ovo jedino klizalište u BiH koje traje više od 60 dana i jedino koje je besplatno, te podsjetila da su prošle godine više od 700 djece po prvi put stali na led uz pomoć profesionalnih trenera iz hokejaškog kluba "Medvjedi".

Načelnica Općine Novo Sarajevo Benjamina Karić kazala je da će i ove godine na Vilsonovom šetalištu biti otvoreno najveće i prvo besplatno klizalište u gradu, u okviru manifestacije „Zima na Vilsu“, uz bogat program za sve generacije, prazničnu dekoraciju i večernje svirke, a klizalište će biti dostupno građanima 60 dana.

Poseban ugođaj na otvaranju priredio je poznati saksofonista Nihad Maličbegović, koji je svojim nastupom na ledu dodatno naglasio magiju prve večeri klizanja. Uz njega, na led su izašle i članice Klizačkog kluba "Ice Group" Sarajevo sa posebnim performansom kojim su posjetiteljima pokazale svu ljepotu umjetničkog klizanja.

Za najmlađe i one koji će tek napraviti svoje prve korake na ledu, hokejaški klub "Medvjedi" je predstavio besplatnu NLB školu klizanja.

Prošle sezone kroz školu klizanja prošlo je oko 700 mališana koji su na kraju programa primili svoje diplome, a organizatori očekuju da će ove godine taj broj biti još veći.

Dječja čarolija prostire se na površini većoj od 600 m2 i bit će otvoreno svakog dana od 10.00 do 21.30 sati. Termini klizanja traju 90 minuta, nakon čega slijedi 30 minuta pauze za pripremu i održavanje ledene plohe. Prostor klizališta obogaćen je svjetlosnim dekoracijama, pa uz bajkovito ukrašeno Vilsonovo šetalište predstavlja pravu zimsku čaroliju za djecu, ali i za one malo starije. Jedan od noviteta su i vikend DJ zabave uz klizalište, smješteno između fascinantnog panoramskog točka i šetališta.

Tokom decembra i januara, na klizalištu će biti organizovano i redovno klizanje za učenike osnovnih škola sa područja Općine Novo Sarajevo, kao i besplatna NLB škola klizanja za djecu, koju će voditi hokejaški klub "Medvjedi".