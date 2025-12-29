Dva novonabavljena autobusa od danas voze na linijama: Ilidža - Tarčin - Vukovići i Ilidža-Osjek

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo pružilo je finansijsku podršku KJKP Gras za nabavku pet SCANIA autobusa. Ranije su u saobraćaj puštena tri autobusa, a od jutros i preostala dva.

Autobusi su počeli saobraćati sa terminala na Ilidži jutros od osam sati, a na terminalu su bili prisutni i ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta i direktor GRAS-a Senad Mujagić.

Analizom stanja na terenu odlučeno je da će ovi autobusi voziti na najdužoj kantonalnoj liniji Ilidža - Tarčin - Vukovići, te na liniji Ilidža-Osjek.

- Jedan od većih izazova na terenu je bilo održavanje linije od Ilidže do Vukovića. Zadovoljstvo je što imamo priliku takvo stanje promijeniti na bolje. Od danas novonabavljeni autobusi voze i do Osjeka. Uz saobraćajnicu koju obnavljamo, novoizgrađenu saobraćajnicu i obnovu javnog prijevoza u ovom naselju, jasno je da se kvalitet života i svakodnevica mještana Osjeka mijenja. Nastavit ćemo pokazivati da nam je svaka općina jednako bitna. Nije uvijek jednostavno, ali istrajni smo u našim ciljevima za još kvalitetniji javni prijevoz u svakom dijelu našeg kantona - izjavio je ministar Šteta.

Ovi autobusi će zamijeniti stare EURO 2 autobuse, koji nisu imali odgovarajući kapacitet i nisu bili kvalitetni.

Autobusi koji su počeli saobraćati su EURO 6, posjeduju savremenu opremu, prilagođeni su osobama s invaliditetom, a kapacitet putnika je 148 mjesta s 49 sjedećih mjesta.