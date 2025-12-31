Dom zdravlja KS: Cjelodnevne dežure za novogodišnje praznike

Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo najavila je cjelodnevne dežure, od 7.30 do 20.30 sati, za četvrtak, 1. januara i petak, 2. januara 2026. godine na više lokaliteta.

Zbog obilježavanja novogodišnjih praznika radit će Službe porodične/obiteljske medicine Dom zdravlja Centar – Vrazova 11, Dom zdravlja Stari Grad – Alajbegovića 1, Dom zdravlja Novo Sarajevo-Bihaćka 2, Dom zdravlja Novi Grad - Bulevar Meše Selimovića, Dom zdravlja Ilidža-Dr. Mustafe Pintola 1 Dom zdravlja Hadžići – Ulica 6. mart br 14, Dom zdravlja Vogošća – Igmanska 52, Dom zdravlja Ilijaš – Bogumilska 6. Dom zdravlja Trnovo radit će u prvoj smjeni, od 8 do 16 sati.

Dispanzer za predškolsku djecu radit će od 8 do 18.00 sati, na lokalitetu OJ Dom zdravlja Novi Grad.

Služba za laboratorijsku dijagnostiku pacijentima će pružati usluge 7.30 do 20.30 sati, na lokalitetima OJ Dom zdravlja Novi Grad.

Stomatološka služba, za vrijeme novogodišnjih praznika, usluge će pružati u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć od 0 do 24 sata.

Press služba JUDZKS u saopćenju za javnost, uz obavještenje o radu za praznik, želi sretnu 2026. godinu.