Vlada KS krenula ispunjavati samo jedan zahtjev studenata: Kotlovnica na Bjelavama bit će sanirana do kraja godine

Iako su studenti u decembru prošle godine na protestima pred Vladom Kantona Sarajevo jasno i javno iznijeli deset konkretnih zahtjeva, gotovo pola godine kasnije vidljiv je pomak tek po jednom pitanju – sanaciji kotlovnice u Studentskom centru na Bjelavama.

Rekonstrukcija kotlovnice

Kako je za „Avaz“ izjavio Aldin Mešan, predsjednik Udruženja Studentski centar Sarajevo, Vlada KS je u Budžetu za 2026. godinu planirala sredstva za rekonstrukciju kotlovnice, što je u ovom trenutku jedini zahtjev čije se rješavanje može smatrati započetim.

- U budžetu za ovu godinu izdvojeno je 1,2 miliona KM za sanaciju i, prema informacijama koje imamo, već se aktivno radi na pripremi tog projekta – rekao je Mešan za „Avaz“.

Prema njegovim riječima, riječ je o kompleksnom zahvatu koji podrazumijeva značajne građevinske radove unutar objekta, nakon čega slijedi instalacija nove opreme, zbog čega se završetak radova ne može očekivati u kratkom roku.

- Taj proces će sigurno potrajati do kraja godine. Nadamo se da ćemo u novu akademsku godinu ući s potpuno funkcionalnom i novom kotlovnicom – naveo je Mešan.

Međutim, osim ovog projekta, po ostalim studentskim zahtjevima, tvrdi Mešan, gotovo da nema nikakvih konkretnih pomaka.

- Generalno, nismo vidjeli da se išta značajno promijenilo kada je riječ o ostalim zahtjevima. Najveći problem je to što Studentski centar i dalje nema imenovano rukovodstvo – nema direktora, Upravnog ni Nadzornog odbora. To je suštinski problem koji onemogućava normalno funkcioniranje ove javne ustanove – istakao je.