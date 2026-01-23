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NAGOMILANI PROBLEMI

Vlada KS krenula ispunjavati samo jedan zahtjev studenata: Kotlovnica na Bjelavama bit će sanirana do kraja godine

Studentski centar i dalje nema imenovano rukovodstvo – nema direktora, Upravnog ni Nadzornog odbora

Vlada KS je u budžetu za ovu godinu planirala sredstva za rekonstrukciju kotlovnice. Screenshot

Zerina Voloder

23.1.2026

Iako su studenti u decembru prošle godine na protestima pred Vladom Kantona Sarajevo jasno i javno iznijeli deset konkretnih zahtjeva, gotovo pola godine kasnije vidljiv je pomak tek po jednom pitanju – sanaciji kotlovnice u Studentskom centru na Bjelavama.

Rekonstrukcija kotlovnice

Kako je za „Avaz“ izjavio Aldin Mešan, predsjednik Udruženja Studentski centar Sarajevo, Vlada KS je u Budžetu za 2026. godinu planirala sredstva za rekonstrukciju kotlovnice, što je u ovom trenutku jedini zahtjev čije se rješavanje može smatrati započetim.

- U budžetu za ovu godinu izdvojeno je 1,2 miliona KM za sanaciju i, prema informacijama koje imamo, već se aktivno radi na pripremi tog projekta – rekao je Mešan za „Avaz“.

Prema njegovim riječima, riječ je o kompleksnom zahvatu koji podrazumijeva značajne građevinske radove unutar objekta, nakon čega slijedi instalacija nove opreme, zbog čega se završetak radova ne može očekivati u kratkom roku.

- Taj proces će sigurno potrajati do kraja godine. Nadamo se da ćemo u novu akademsku godinu ući s potpuno funkcionalnom i novom kotlovnicom – naveo je Mešan.

Međutim, osim ovog projekta, po ostalim studentskim zahtjevima, tvrdi Mešan, gotovo da nema nikakvih konkretnih pomaka.

- Generalno, nismo vidjeli da se išta značajno promijenilo kada je riječ o ostalim zahtjevima. Najveći problem je to što Studentski centar i dalje nema imenovano rukovodstvo – nema direktora, Upravnog ni Nadzornog odbora. To je suštinski problem koji onemogućava normalno funkcioniranje ove javne ustanove – istakao je.

Mešan: Studentski centar i dalje nema izabrano rukovodstvo. Screenshot

Iluzorno govoriti

Dodaje da se bez rješavanja tog pitanja ne mogu realizirati ni ostali zahtjevi koje su studenti postavili još prije godinu.

- Kada ustanova ne može da funkcioniše na pravi način, onda je iluzorno govoriti o sistemskom rješavanju problema studenata – poručio je Mešan.

Predstavnici studenata, kaže, više puta su pokušali uspostaviti direktnu komunikaciju s Vladom KS, uključujući i poziv premijeru Nihadu Uku da posjeti Studentski centar, ali bez konkretnog rezultata.

- Rečeno nam je da bi ta posjeta mogla biti realizirana početkom januara, ali se nakon toga niko nije javio. Tražio sam i sastanak s resornim ministarstvom, ali očito ćemo morati ponovo insistirati kako bismo dobili konkretne odgovore, posebno o pitanju imenovanja rukovodstva Studentskog centra – kazao je Mešan za „Avaz“.

Iako priznaje da je izdvajanje sredstava za kotlovnicu određeni pomak, upozorava da to ni izbliza nije dovoljno.

- Nakon 30 godina prvi put je izdvojen novac za ovu namjenu i to jeste pomak, ali on sam po sebi ne rješava nagomilane probleme studenata – naglasio je.

Mogući protesti

Na pitanje da li su studenti spremni ponovo izaći na ulice ukoliko obećanja ostanu neispunjena, Mešan nije isključio takvu mogućnost.

- Protesti nikada nisu isključeni. Svjesni smo da se problemi ne mogu riješiti preko noći, ali ako se dogovoreni koraci ne budu realizirali u određenim ciklusima, studenti će ponovo tražiti svoja prava na ulicama – i to u znatno većem obimu nego ranije – zaključio je Mešan za „Avaz“.

# DOM BJELAVE
# VLADA KANTONA SARAJEVO
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