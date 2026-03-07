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Trolejbuski saobraćaj u Sarajevu sutra će biti privremeno izmijenjen

Naš prioritet je sigurnost učesnika manifestacije i nesmetano odvijanje prijevoza, poručuju iz Službe za odnose sa javnošću GRAS-a

Trolejbuski saobraćaj. Fena

FENA

7.3.2026

Javni gradski prijevoz u Sarajevu odvijat će se s privremenim izmjenama 8. marta, povodom održavanja manifestacije "Osmomartovski marš".

Kako navode iz GRAS-a, od 11.30 do 12.15 trolejbuski saobraćaj - Linije 102 (Otoka - Jezero) i 107 (Dobrinja - Jezero) bit će preusmjerene preko Trga Austrije, dok će Linija 105 (Trg Austrije - Vogošća) saobraćati privremeno na relaciji Sutjeska - Vogošća.

- Apelujemo na putnike da planiraju svoje putovanje uzimajući u obzir privremene izmjene u saobraćaju i da koriste alternativne linije gdje je to moguće. Naš prioritet je sigurnost učesnika manifestacije i nesmetano odvijanje prijevoza - poručuju iz Službe za odnose sa javnošću GRAS-a.

# TROLEJBUS
# TROLEJBUSKI SAOBRAĆAJ
# SARAJEVO
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