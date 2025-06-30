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Završeni radovi i na četvrtoj raskrsnici tramvajske pruge od Ilidže do Hrasnice

Završetkom ove raskrsnice, dobili smo prvi kilometar tramvajske pruge, kaže Šteta

Do sada je završeno oko 7.000 metara prvog sloja armirano-betonske ploče, dok su na prvom kilometru pruge završeni temelji stubova kontaktne mreže. Press služba

FENA

30.6.2025

Završeni su radovi i na četvrtoj raskrsnici buduće tramvajske pruge od Ilidže do Hrasnice. Raskrsnica Butmir je puštena u saobraćaj, nakon što je u subotu postavljen asfalt na toj raskrsnici.

- Završetkom ove raskrsnice, dobili smo prvi kilometar tramvajske pruge. Ukupno 13 raskrsnica će biti na budućoj tramvajskoj pruzi, a u pravcu od Ilidže ranije su završeni radovi na prve tri raskrsnice - objasnio je ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta.

Do sada je završeno oko 7.000 metara prvog sloja armirano-betonske ploče, dok su na prvom kilometru pruge završeni temelji stubova kontaktne mreže. Napreduju radovi i na izgradnji tramvajskih stajališta, te su na njih 15 završeni betonski radovi, a na šest tramvajskih stajališta završeni su radovi na postavljanju nadstrešnica i zaštite od vjetra.

Od kružnog toka u Hrasnici se izvode radovi na realokaciji postojećeg fekalnog i oborinskog kolektora u dužini od 1.400 metara. Press služba KS

Od kružnog toka u Hrasnici se izvode radovi na realokaciji postojećeg fekalnog i oborinskog kolektora u dužini od 1.400 metara, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.

# RADOVI
# HRASNICA
# ILIDŽA
# TRAMVAJSKA PRUGA
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