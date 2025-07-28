Da se nikad ne zaboravi: Tradicionalni pohod u znak sjećanja na stradale

Članovi Planinarskog društva Igman i Udruženje antifašista i boraca NOR-a iz općina Stari Grad i Centar Sarajevo, organizovali su 53. pohod na planinu Visojevicu, kojim su odali počast Mustafi Dovadžiji i Janku Balordi, borcima iz Drugog svjetskog rata koji su brutalno mučeni i ubijeni, te bačeni u jamu Bezdan, kao i svim žrtvama rata u Bosni i Hercegovini.

- Obišli smo desetak lokacija, uključujući spomenike i mjesta stradanja civila i vojnika iz oba rata, od 1941. do 1945. i od 1992. do 1995. Iako skromno, s velikim poštovanjem članovi PD Igman, UABNOR Stari Grad i UABNOR Centar Sarajevo su se poklonili žrtvama. Na Visojevici smo se pridružili članovima UABNOR-a Ilijaš i PD Planinar Vogošća, kazao je vođa pohoda Senad Ćosić.

Mustafa Dovadžija, kurir Pokrajinskog komiteta KPJ za BiH, i njegov saborac Janko Balorda ubijeni su i bačeni u jamu Bezdan duboku 207 metara, a njihovi ostaci pronađeni su tek 1956. godine i sahranjeni na brdu Jela.

U njihovu čast, spomenik su iste godine podigli PD Igman i Sreski odbor boraca NOR-a, a obnovljen je 2008. sredstvima Općine Ilijaš.

U okviru pohoda, učesnici su položili cvijeće na više lokacija posvećenih žrtvama rata u BiH, uključujući spomen-obilježje na Vratnik mejdanu, u Sokolini kod Srednjeg gdje su stradali mještani Ahatovića, kao i kod spomen-kosturnice Prve proleterske brigade i hair-česme u znak sjećanja na poginule u periodu od 1992. do 1995.

Tradicionalni pohod "Visojevica" održava se povodom 27. jula, Dana ustanka naroda i narodnosti BiH, s ciljem očuvanja sjećanja na heroje i žrtve te podsjećanja da se zlo rata nikada više ne smije ponoviti.