Delegacija Misije OSCE-a u BiH u posjeti Skupštini Tuzlanskog kantona

Razgovarano je i o političkom konsenzusu kada su u pitanju reakcije Skupštine Tuzlanskog kantona

3.2.2026

Predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona Žarko Vujović primio je danas u posjetu novu šeficu Terenskog ureda Tuzla Misije OSCE-a u BiH Anu Sleznevu i službenicu za demokratski razvoj Dragicu Karadžin. Razgovarano je o trenutnim društveno-političkim aktuelnostima, predstojećim Opštim izborima i važnosti uvođenja novih izbornih tehnologija koje bi ubrzale i poboljšale transparentnost izbornog procesa.

Također, tema razgovora bile su i nužnosti ravnomjernijeg razvoja putne infrastrukture u Federaciji Bosne i Hercegovine u korist Tuzlanskog kantona, koji je trenutno veoma zapostavljen.

Razgovarano je i o političkom konsenzusu kada su u pitanju reakcije Skupštine Tuzlanskog kantona na nekoliko teških kriznih situacija sa kojima se Tuzlanski kanton suočio u prethodnom periodu.

Saradnja Skupštine Tuzlanskog kantona i Misije OSCE-a – terenski ured u Tuzli je na visokom nivou već niz godina.

Zajedničkim se djelovanjem doprinijelo boljoj transparentnosti rada institucija, borbi protiv korupcije, borbi protiv rodno zasnovanog nasilja, te unapređenju standarda iz oblasti jednakopravnosti spolova.

Istaknuto je da se očekuje nastavak saradnje, naročito na poljima unapređenja ljudskih prava, vladavine zakona i borbe protiv korupcije.

Predstavnici Misije OSCE-a stavili su na raspolaganje svoje resurse, a predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona je istakao da je Skupština TK otvorena za svaki vid saradnje koji doprinosi poboljšanju života građana Tuzlanskog kantona, saopćila je Press služba Skupštine TK.

