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PROBLEM PADAVINA

Sanski Most: Stanovništvo pozvano na oprez zbog nabujalih rijeka

Upozorili su da se ne prilazi riječnim koritima i obalama i da izbjegava kretanje u blizini nabujalih rijeka i potoka

Sanski Most. Avaz

B. S.

31.3.2026

Zbog intenzivnih padavina na području Sanskog Mosta došlo je do znatnog rasta vodostaja, a samim tim je stanovništvu  upućen poziv na oprez.

Upozorili su da se ne prilazi riječnim koritima i obalama i da izbjegava kretanje u blizini nabujalih rijeka i potoka.

Također, izvršen je apel na stanovnike da ne prelaze preko mostova i puteva koji su pod vodom i da prate zvanične informacije nadležnih službi.

Saopćeno je da su nadležne službe na terenu i da prate stanje, a stanovništvo je zamoljeno za veliki oprez i odgovorno ponašanje kako bi se izbjegle posljedice.

# UNSKO-SANSKI KANTON
# SANSKI MOST
# BIH
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