Sanski Most: Stanovništvo pozvano na oprez zbog nabujalih rijeka

Zbog intenzivnih padavina na području Sanskog Mosta došlo je do znatnog rasta vodostaja, a samim tim je stanovništvu upućen poziv na oprez.
Upozorili su da se ne prilazi riječnim koritima i obalama i da izbjegava kretanje u blizini nabujalih rijeka i potoka.
Također, izvršen je apel na stanovnike da ne prelaze preko mostova i puteva koji su pod vodom i da prate zvanične informacije nadležnih službi.
Saopćeno je da su nadležne službe na terenu i da prate stanje, a stanovništvo je zamoljeno za veliki oprez i odgovorno ponašanje kako bi se izbjegle posljedice.