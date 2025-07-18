BORBA ZA PRIHODE

Bihać i Ključ traže isplatu dugovanja: Glavnicu ne damo, to je novac građana

Vlada Unsko-sanskog kantona i Ministarstvo finansija ponudili su lokalnim zajednicama vansudsku nagodbu

FENA

18.7.2025

Iako je pravosnažna presuda donesena još 2013. godine, Grad Bihać još nije zaprimio uplatu od oko milion KM, koliko iznosi dug Vlade Unsko-sanskog kantona po osnovu redovnih pripadajućih prihoda iz 2003. godine. Sličnu situaciju ima i Općina Ključ, koja potražuje oko 1,2 miliona KM.

Vlada Unsko-sanskog kantona i Ministarstvo finansija ponudili su lokalnim zajednicama vansudsku nagodbu, ali uz uvjet da se, pored kamata i troškova postupka, odreknu i deset posto glavnice. Takav prijedlog su gradske i općinske vlasti Bihaća i Ključa odbile, uz obrazloženje da se radi o javnim sredstvima i da takav ustupak nema zakonsko uporište.

Javna sredstva 

Povodom ovog pitanja, gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić i načelnik Ključa Jasmin Musić danas su održali sastanak, na kojem su dogovorili daljnje zajedničke korake.

- Gradsko vijeće Bihaća je prošle godine donijelo odluku da se odričemo kamata, ali tražimo isplatu glavnice i troškova postupka – dakle onoga što nam po zakonu pripada. Ne možemo prihvatiti ponudu koja podrazumijeva i smanjenje glavnice, jer bismo time oštetili vlastiti budžet i prekršili nekoliko zakona - izjavio je gradonačelnik Sedić, naglašavajući da bi takav potez predstavljao kršenje principa odgovornog upravljanja javnim sredstvima.

Sličnog je stava i načelnik Ključa Jasmin Musić, koji ističe da je riječ o dugovanju koje pripada građanima, te da se takva sredstva ne mogu tretirati kao privatna potraživanja.

Zajednička reakcija

- Od Vlade USK tražimo samo ono što je naše. Spremni smo odreći se kamata, ali ne i glavnice. Želimo da nam se omogući učešće u javnom pozivu za vansudske nagodbe koji je planiran u Budžetu USK. Naši stavovi, kao i stavovi općinskog i gradskog vijeća te pravobranilaštava, u potpunosti su usaglašeni - rekao je Musić.

Na sastanku je istaknuto da model koji Vlada koristi u nagodbama s građanima ne može biti primijenjen na institucije koje upravljaju javnim novcem.

Grad Bihać i Općina Ključ najavili su zajedničku reakciju prema kantonalnoj Vladi i resornom ministarstvu kako bi se osiguralo da ova dugovanja budu u cijelosti uplaćena u njihove budžete.

- Ovo nije političko, već isključivo pravno i finansijsko pitanje. Ovo je novac svih građana Bihaća i Ključa - poručili su na kraju sastanka Sedić i Musić.

# BIHAĆ
# USK
# KLJUČ
# BIH
