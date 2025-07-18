Bihać i Ključ traže isplatu dugovanja: Glavnicu ne damo, to je novac građana

Iako je pravosnažna presuda donesena još 2013. godine, Grad Bihać još nije zaprimio uplatu od oko milion KM, koliko iznosi dug Vlade Unsko-sanskog kantona po osnovu redovnih pripadajućih prihoda iz 2003. godine. Sličnu situaciju ima i Općina Ključ, koja potražuje oko 1,2 miliona KM.

Vlada Unsko-sanskog kantona i Ministarstvo finansija ponudili su lokalnim zajednicama vansudsku nagodbu, ali uz uvjet da se, pored kamata i troškova postupka, odreknu i deset posto glavnice. Takav prijedlog su gradske i općinske vlasti Bihaća i Ključa odbile, uz obrazloženje da se radi o javnim sredstvima i da takav ustupak nema zakonsko uporište.

Javna sredstva

Povodom ovog pitanja, gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić i načelnik Ključa Jasmin Musić danas su održali sastanak, na kojem su dogovorili daljnje zajedničke korake.

- Gradsko vijeće Bihaća je prošle godine donijelo odluku da se odričemo kamata, ali tražimo isplatu glavnice i troškova postupka – dakle onoga što nam po zakonu pripada. Ne možemo prihvatiti ponudu koja podrazumijeva i smanjenje glavnice, jer bismo time oštetili vlastiti budžet i prekršili nekoliko zakona - izjavio je gradonačelnik Sedić, naglašavajući da bi takav potez predstavljao kršenje principa odgovornog upravljanja javnim sredstvima.

Sličnog je stava i načelnik Ključa Jasmin Musić, koji ističe da je riječ o dugovanju koje pripada građanima, te da se takva sredstva ne mogu tretirati kao privatna potraživanja.

Zajednička reakcija

- Od Vlade USK tražimo samo ono što je naše. Spremni smo odreći se kamata, ali ne i glavnice. Želimo da nam se omogući učešće u javnom pozivu za vansudske nagodbe koji je planiran u Budžetu USK. Naši stavovi, kao i stavovi općinskog i gradskog vijeća te pravobranilaštava, u potpunosti su usaglašeni - rekao je Musić.

Na sastanku je istaknuto da model koji Vlada koristi u nagodbama s građanima ne može biti primijenjen na institucije koje upravljaju javnim novcem.

Grad Bihać i Općina Ključ najavili su zajedničku reakciju prema kantonalnoj Vladi i resornom ministarstvu kako bi se osiguralo da ova dugovanja budu u cijelosti uplaćena u njihove budžete.

- Ovo nije političko, već isključivo pravno i finansijsko pitanje. Ovo je novac svih građana Bihaća i Ključa - poručili su na kraju sastanka Sedić i Musić.