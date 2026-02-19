Tokom ramazana škole u ZDK mogu nastavni proces prilagoditi vjerskim potrebama đaka i uposlenih

Osnovne i srednje škole u Zeničko-dobojskom kantonu tokom mjeseca ramazana, a u cilju zadovoljenja vjerskih potreba učenika i zaposlenika, mogu prilagoditi nastavni proces potrebama te interesima učenika i nastavnika i školskog osoblja - izjavio je Feni ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta tog kantona Mirza Mušija.

On napominje kako su u odgovoru na učestale upite o mogućnosti "skraćivanja nastave“ tokom ramazana, školama već ranije dostavili obavještenje u kojem su naveli kako je organizacija i realizacija nastave i vannastavnih aktivnosti definisana Zakonom o osnovnoj školi te Zakonom o srednjoj školi.

- Zakon nam ne ostavlja mogućnost da skratimo časove, ali direktorima i nastavničkim vijećima je ostavljena mogućnost da realiziraju nastavu na način da, primjerice, skrate veliki odmor ili da neke časova prebace. Oni najbolje znaju kakva je situacija u njihovim školama, odnosno koliko imaju djece koja vozare te koja ne mogu na vrijeme stići kući kako bi iftarili pa bi se morali izdavati dodatnim troškovima za kupovinu hrane za iftar - kaže Mušija.

Prema tome, kako je dodao, školama je ostavljena mogućnost da pri tome, ne remeteći odgojno-obrazovni proces, nastavu organiziraju na način da se osigura da đaci i zaposleni stignu na vijeme kućama.