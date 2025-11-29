Šta globalno donosi 2026. godina: Očekujmo do sada neviđeno

Godina pred nama ubrzava promjene koje su se već odavno počele događati na globalnoj sceni. Po Donalda Trampa (Trump) na izborima za američkog predsjednika bila je samo jedan od simbola vremena velikih promjena, koje će s narednom godinom biti sve nevjerovatnije.

Poredak planeta

Planetarna preslagivanja, slično kao izborna stranačka pregrupisavanja i koaliranja ili konflikti, donijet će još mnoge promjene. Konjukcija Saturna i Neptuna u Ovnu, istovremeno s Plutonom u Vodoliji i Uranom u Blizancima je potpuno nova planetarna kombinacija nezabilježena u historiji moderne astrologije.

Očekujmo, dakle, neočekivano i do sada neviđeno.

I sama konjukcija Saturna i Neptuna u Ovnu bit će posebna, i da nije Plutona u Vodoliji i Urana u Blizancima, jer će obje planete biti u egzaktnoj konjukciji u Ovnu tri puta naredne godine, od toga jednom retrogradno.

Neptun je, naprimjer, posljednji put ušao u Ovna 1861. kada je počeo Američki građanski rat. Dok je Neptun bio u Ovnu, od 1861. do 1875. godine, svijet je bio u masovnim društvenim previranjima, revolucijama i redefiniranju nacionalnih i kulturnih identiteta.

Saturn je, pak, u posljednjih 30 godina posljednji put ušao u Ovna 1996. godine, a te godine održani su prvi Opći izbori u Bosni i Hercegovini nakon rata. Bil Klinton (Bill Clinton) ponovo je izabran za predsjednika SAD, a Mohamad Katami (Mohammad Khatami) za predsjednika Irana.

Gledano u paru, dvije su planete bile također u egzaktnoj konjukciji i 1989. godine, ali u Jarcu, kada se u trostrukoj konjukciji našao i Uran. Ta je godina bila iznimno burna i sve što se činilo nemogućim desilo se.

Na istoku Evrope masovne demonstracije, pobune i krvave revolucije koje su promijenile Evropu: pad Berlinskog zida, Baršunasta revolucija u Čehoslovačkoj, rušenje Željezne zavjese u Mađarskoj, revolucija i smaknuće Nikolae Čaušeskua (Nicolae Ceausescu) u Rumuniji, smjena Todora Živkova koji je vladao Bugarskom tri i po decenije. Raspad Sovjetskog saveza i kraj je ere Hladnog rata, koji je završio potpisivanjem Sporazuma o razoružanju između SAD i SSSR-a.

Doba krize

Historijski protesti na trgu Tianmen u Pekingu, američka invazija na Panamu, ujedinjenje Jemena, Prva Intifada, napad Iraka na Kuvajt koji je bio uvod u Drugi zaljevski rat. Također je započelo i vrijeme emitovanja vijesti 24/7 kakve danas poznajemo na CNN-u i drugim kanalima. Bilo je to i doba krize s kreditima i štednjama, recesije zapadnih zemalja, kreiran je www – World Wibe Web bez kojeg danas ne možemo zamisliti svijet.

Ako naredne godine tom Saturnu i Neptunu u konjukciji - ovaj put u Ovnu - dodamo još Urana u Blizancima i Plutona u Vodoliji, naredna je godina, može se reći, svojevrsna kombinacija nekoliko različitih, ali iznimno burnih perioda u posljednjih 100 godina.

Na energetskom nivou 2026. najviše će ličiti na 1989. godinu prijeloma, kolapsa starog i rađanja novog, s dozom 1941/42., u smislu tehnološko-komunikacijskog skoka i primjesama 1968., u pogledu globalnog aktivizma.