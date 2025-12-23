Stručnjaci za sigurnost savjetuju: Nakon korištenja kuhala za vodu ovo obavezno uradite

Kuhala za vodu postala su neizostavan uređaj u mnogim kuhinjama, koristeći se za pripremu kafe, čaja i drugih toplih napitaka.

Sigurnosne smjernice

Iako ih često koristimo, mnogi nisu svjesni sigurnosnih smjernica koje mogu spriječiti potencijalne nesreće. Stručnjaci za električnu sigurnost sada upozoravaju na jednu ključnu naviku koja može značajno smanjiti rizik od pregrijavanja uređaja i čak požara.

Britanska organizacija za električnu sigurnost Electrical Safety First ističe da je kuhalo za vodu jedan od najčešće korištenih uređaja u kućanstvu, zbog čega mu treba posvetiti posebnu pažnju.

Njihov glavni savjet je da kuhalo uvijek isključite iz struje kada nije u upotrebi. Na taj način se prekida dotok električne energije, čime se eliminira rizik od kratkog spoja, pregrijavanja ili drugih električnih problema dok niste u blizini.

Stručnjaci savjetuju:

Provjera utikača i utičnice: Potražite tragove gorenja, tamne mrlje ili oštećenja plastike. To su jasni znakovi koji mogu ukazivati na oštećenje ili preopterećenje.