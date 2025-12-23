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RANČ POZNATE MANEKENKE

Praznično uređenje doma Kendal Džener: Fanovi nisu oduševljeni

Uoči praznika, Kendal je pokazala svoj suptilan pristup ukrašavanju prostora, koji se odlikuje minimalističkim, ali elegantnim detaljima

Dom Kendal Džener. Instagram

Dž. M.

23.12.2025

Kendal Džener (Kendall Jenner) je na svom Instagram profilu podijelila rijetke poglede na svoj luksuzni ranč u Montecitu, koji je nedavno kupila za 23 milijuna dolara. Ovaj ranč, smješten na šest hektara, uključuje španjolsku glavnu kuću, staje za konje, maslinike i vrtove ruža, a sve to s prekrasnim pogledom na Tihi okean.

Uoči praznika, Kendal je pokazala svoj suptilan pristup ukrašavanju prostora, koji se odlikuje minimalističkim, ali elegantnim detaljima. Umjesto velikih, ukrašenih božićnih stabala, odabrala je svježe zelenilo, male svijeće i diskretne svjetlosne nizove koji savršeno odgovaraju rustikalnom šarmu ranča. Ovaj pristup odražava njenu ljubav prema prirodnim materijalima i jednostavnom, suzdržanom stilu.

Za razliku od svojih sestara, koje su poznate po ekstravagantnim božićnim dekoracijama, Kendal preferira klasičan i nostalgičan izgled, koji je u skladu s okruženjem njenog novog doma. Ovaj minimalistički dekor također je uobičajan za njezine ranije objave, poput onih s njenih domova u Los Angelesu, gdje je koristila vintage ukrase.

Ranč u Montecitu idealno je mjesto za Kendal, koja je strastvena ljubiteljica konja, a na tom imanju već je organizirala nekoliko porodičnih događanja, uključujući rođendane svoje sestre Kajli (Kylie). Iako Kendal voli minimalistički stil, fanovi nisu oduševljeni njenim izborom. 

# VILA
# PRAZNICI
# KENDAL JENNER
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