Praznično uređenje doma Kendal Džener: Fanovi nisu oduševljeni

Kendal Džener (Kendall Jenner) je na svom Instagram profilu podijelila rijetke poglede na svoj luksuzni ranč u Montecitu, koji je nedavno kupila za 23 milijuna dolara. Ovaj ranč, smješten na šest hektara, uključuje španjolsku glavnu kuću, staje za konje, maslinike i vrtove ruža, a sve to s prekrasnim pogledom na Tihi okean.

Uoči praznika, Kendal je pokazala svoj suptilan pristup ukrašavanju prostora, koji se odlikuje minimalističkim, ali elegantnim detaljima. Umjesto velikih, ukrašenih božićnih stabala, odabrala je svježe zelenilo, male svijeće i diskretne svjetlosne nizove koji savršeno odgovaraju rustikalnom šarmu ranča. Ovaj pristup odražava njenu ljubav prema prirodnim materijalima i jednostavnom, suzdržanom stilu.