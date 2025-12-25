Dugotrajan sjaj podova bez truda: Tajna koju koriste čistači

Ako vam podovi brzo ponovo postanu prljavi, čak i nakon čišćenja, možda je vrijeme da probate trik koji koriste profesionalni čistači, a to je glicerin.
Dodajte 2 kašike glicerina u 10 litara mlake vode (ili 1 kašiku u 5 litara) i koristite krpu od mikrovlakana za čišćenje. Glicerin stvara tanak antistatički sloj koji smanjuje nakupljanje prašine i ostavlja podove s prepoznatljivim hotelskim sjajem koji traje duže.
Ovaj metod je siguran za keramičke pločice, PVC podove i lakirano drvo, ali budite oprezni kod sjajnih pločica i stepenica, jer previše glicerina može napraviti klizav efekat. Ako glicerin nije opcija, alkoholno sirće je dobra alternativa za čišćenje, ali nije preporučljivo za kamene površine.
Ova metoda je ekonomična, jer glicerin ne košta mnogo i već ga ima većina domaćinstava, što ga čini pristupačnim rješenjem za održavanje podova u savršenom stanju.