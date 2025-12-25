Dugotrajan sjaj podova bez truda: Tajna koju koriste čistači

Ako vam podovi brzo ponovo postanu prljavi, čak i nakon čišćenja, možda je vrijeme da probate trik koji koriste profesionalni čistači, a to je glicerin.

Dodajte 2 kašike glicerina u 10 litara mlake vode (ili 1 kašiku u 5 litara) i koristite krpu od mikrovlakana za čišćenje. Glicerin stvara tanak antistatički sloj koji smanjuje nakupljanje prašine i ostavlja podove s prepoznatljivim hotelskim sjajem koji traje duže.