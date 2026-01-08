Led na stepenicama nestaje u trenu s jednim jeftinim kućnim sastojkom, a nije so

Snijeg koji se posljednjih dana neprestano nakuplja, u kombinaciji s niskim temperaturama, stvara ozbiljne probleme građanima.

Zaleđeni trotoari, stepeništa i prilazi stambenim zgradama postaju klizavi i opasni, posebno u jutarnjim i večernjim satima.

Srećom, postoje jednostavna rješenja koja mogu pomoći u uklanjanju leda s kućnih prilaza i stepenica, a da se pritom ne koristi so, piše Metropolitan.

Zašto so nije najbolje rješenje za kućne prilaze?

Iako je so veoma efikasna na cestama i asfaltiranim površinama, njena upotreba oko kuće može napraviti više štete nego koristi. Prilazi i stepeništa često su izrađeni od betona ili popločanih površina, koje su posebno osjetljive na so.

Već nakon jedne zime, beton može početi pucati i raspadati se, dok su kod pločica najugroženiji spojevi. So prodire u fuge i vremenom uzrokuje oštećenja koja postaju vidljiva nakon samo nekoliko sezona.

Kako se brzo i efikasno riješiti leda na stepenicama?

Postoji jednostavna, jeftina i podjednako učinkovita alternativa soli.

Potrebno je pomiješati:

– dvije litre tople vode

– jednu kašiku deterdženta za pranje posuđa

– oko 50 mililitara 70-postotnog alkohola

Smjesu pripremite u odgovarajućoj posudi i pažljivo je nanesite na zaleđene stepenice. Led će se vrlo brzo otopiti, a površina će ostati zaštićena od ponovnog stvaranja leda.

Prije nanošenja smjese, preporučuje se mehanički ukloniti što više snijega i leda, pomoću lopate ili strugalice. Ako nemate sve sastojke pri ruci, može pomoći i kombinacija deterdženta ili alkohola s vodom, ali najbolji rezultati postižu se upravo ovom kombinacijom.