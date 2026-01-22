Otrovi u domu: Kako ih prepoznati i eliminisati?

Nismo ni svjesni da u živimo s otrovima u vlastitom domu, a kako ih prepoznati, pomoći ćemo vam u ovom tekstu.
Da biste umanjili eventualno prisustvo otrova, postoji nekoliko stvari koje možete učiniti da bi vaš dom bio zdraviji. Budući da se mnogi otrovi transportiraju kroz zrak, kvalitet zraka je veliki faktor u zaštiti doma pa nabavite filter za pročišćavanje zraka.
Plijesan
Najčešći otrov koji se javlja u stambenim prostorima je plijesan - gljivica koja nastaje kad je neki dio vašeg stana ili kuće duže vrijeme izložen vlazi i, ako se zapusti, može uzrokovati zdravstvene probleme i strukturna oštećenja građevine.
A kako prepoznati plijesan? Pripazite na crne, bijele ili zelene izrasline, posebno u područjima gdje postoji vidljivo curenje i/ili kapanje vode. Povezana je s mirisom po vlazi, tako da plijesan možete i namirisati.
Male količine plijesni mogu se sanirati s domaćim pripravcima. Očistite zaraženo mjesto izbjeljivačem (varikinom) dok ne nestane. Istovremeno morate sanirati i izvor vlage, jer će se u suprotnom plijesan ponovo pojaviti. Međutim, velike površine ili otrovna plijesan – koju je teško razlikovati, ali je često ljigava – treba tretirati profesionalno.
Radon
Ovaj nevidljivi plin bez mirisa i okusa, koji dokazano uzrokuje karcinom pluća, s obzirom na to da se ne može vidjeti, omirisati ili okusiti, moguće je da udišete već duže vremena. Radon prolazi iz tla i zidova i nakuplja se u prostorijama, a njegovi se radioaktivni potomci (polonij, bizmut, olovo) lijepe za čestice prašine u zraku. Kad ih udahnemo, zalijepe se za pluća i svojim ih alfa-zračenjem oštećuju.
Dobro prozračivanje prostorija može upola smanjiti dozu zračenja primljenu od radona!
Za prepoznavanje prisustva radona u bašem domu najpouzdanije su profesionalne firme koje vrše ispitivanje na radon, ali postoje i testovi koje možete kupiti u online trgovinama.
Azbest
Duža izloženost azbestnim vlaknima može uzrokovati karcinom pluća. Ako živite u starijoj kući, veća je vjerovatnost da je azbest prisutan u materijalima. Azbest je ugrađivan na svim mogućim mjestima zbog svojih izvanrednih svojstava toplinske izolacije, ali je našao dobru primjenu i u brojnim električnim uređajima. Azbestni materijali nipošto se ne smiju dirati ako to nije nužno potrebno, jer razgradnja predstavlja izrazito velik problem zbog opasnosti kojima se izlažu i radnici i građani prilikom takvih poslova. Postoje mogućnosti dodatne inertizacije takvih materijala i one su u pravilu bolje nego kretati nesmotreno u razgradnju.
Netaknuti azbestni materijal najčešće nije otrovan, ali oštetite li vlakna, opasni materijal će se naći u zraku. Unajmite stručnjaka želite li ukloniti azbest iz kuće.
Osim navedenih, koji su najopasniji, neke od otrovnih tvari prisutnih u našim domovima mogu biti i sintetička vlakna u namještaju, formaldehid, sredstva za čišćenje, plinovi koje ispuštaju tepisi ili tapisoni, hrđa, gljivice, grinje, duhanski dim...