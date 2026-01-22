Otrovi u domu: Kako ih prepoznati i eliminisati?

Nismo ni svjesni da u živimo s otrovima u vlastitom domu, a kako ih prepoznati, pomoći ćemo vam u ovom tekstu.

Da biste umanjili eventualno prisustvo otrova, postoji nekoliko stvari koje možete učiniti da bi vaš dom bio zdraviji. Budući da se mnogi otrovi transportiraju kroz zrak, kvalitet zraka je veliki faktor u zaštiti doma pa nabavite filter za pročišćavanje zraka.

Plijesan

Najčešći otrov koji se javlja u stambenim prostorima je plijesan - gljivica koja nastaje kad je neki dio vašeg stana ili kuće duže vrijeme izložen vlazi i, ako se zapusti, može uzrokovati zdravstvene probleme i strukturna oštećenja građevine.

A kako prepoznati plijesan? Pripazite na crne, bijele ili zelene izrasline, posebno u područjima gdje postoji vidljivo curenje i/ili kapanje vode. Povezana je s mirisom po vlazi, tako da plijesan možete i namirisati.

Male količine plijesni mogu se sanirati s domaćim pripravcima. Očistite zaraženo mjesto izbjeljivačem (varikinom) dok ne nestane. Istovremeno morate sanirati i izvor vlage, jer će se u suprotnom plijesan ponovo pojaviti. Međutim, velike površine ili otrovna plijesan – koju je teško razlikovati, ali je često ljigava – treba tretirati profesionalno.