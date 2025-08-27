Razmislite o uklanjanju ove biljke iz svog vrta: Može predstavljati ozbiljnu opasnost

Uprkos ljepoti, tekoma predstavlja tihu prijetnju svakom vrtu. Ukoliko ste već vlasnik ove penjačice, možda je vrijeme da razmislite o njenom uklanjanju. Ako je ipak odlučite zadržati budite spremni na ogromnu štetu ostalih biljaka, ali i zidova.

O čemu se radi?

Prelijepa tekoma popularna je biljka penjačica koja uljepšava vrtove, ali iza bogatog izgleda krije se ozbiljan problem za sve koji je puste u svoj vrt. Porijeklom je iz Sjeverne Amerike, a u mnogim je zemljama označena kao invazivna vrsta jer nekontrolirano raste, uništava druge biljke i čak može oštetiti zidove, temelje kuća i ograde.

Širi se nevjerovatnom brzinom, te pušta snažno podzemno korijenje, pa vrlo brzo može progutati cijeli vrt.

Ako se posadi uz zidove, njeno korijenje može uzrokovati pukotine i vlagu, a stabljike se šire i do desetak metara u visinu. Lako je zapaljiva, pa u područjima sklonim požarima predstavlja dodatni rizik.

Kako je obuzdati?

Ako je ne želite potpuno ukloniti, tekoma se može pokušati ograničiti tako da je posadite u veliku posudu ukopanu u zemlju kako bi korijenje ostalo zatvoreno ili svake godine kopajte rov širok i dubok oko 30 centimetara oko biljke, najmanje metar udaljen od stabljike, kako biste zaustavili širenje. Ove metode ne pomažu u potpunosti, jer tekoma uvijek pronađe način da ponovno pusti korijenje, napominju stručnjaci.

Nekoliko metoda

Za one koji žele vrt očistiti od ove potencijalne opasnosti, postoji nekoliko metoda:

Iskopavanje - Potrebno je izvaditi cijelu biljku i što je moguće veći dio korijenja. Budući da se gotovo uvijek dijelovi korijena zadrže u zemlji, nužno je stalno pratiti vrt i odmah ukloniti svaki novi izdanak.

Herbicidi - Biljku treba odrezati pri dnu i svježi panj premazati herbicidom. No, ni to neće uništiti cijeli korijen pa su potrebna ponavljanja. Kao ekološka alternativa može poslužiti i vrela voda, kojom se prelije zemlja oko korijena.

Imajte na umu da je tekoma iznimno otporna, pa je bitno često uklanjanje novog korijenja.