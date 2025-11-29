Trebaju li psi kapute zimi: Evo šta kaže stručnjakinja

Stručnjaci sve češće upozoravaju vlasnike pasa da s dolaskom hladnijih dana razmisle o dodatnoj zaštiti svojih ljubimaca od niskih temperatura.

Dr. Žaklin Bojd (Jacqueline Boyd) sa Sveučilišta Nottingham Trent ističe kako o psećoj garderobi treba razmišljati jednako ozbiljno kao i o ljudskoj.

Prilagdodba hladnoći

Objašnjava da moderni način života kućnih ljubimaca, uključujući boravak u grijanim domovima, smanjuje njihovu prirodnu prilagodbu hladnoći. Iako psi imaju krzno, to ne znači da im dodatna zaštita nije potrebna.

Dr. Bojd naglašava da se neke pasmine lakše nose s niskim temperaturama, poput malamuta i haskija, kojima odjeća uglavnom nije potrebna. Nasuprot tome, pasmine poput talijanskog hrta često traže toplinu i u zatvorenom prostoru.

Funkcionalna odjeća

Stručnjakinja podsjeća da pas može trebati kaput na početku šetnje, iako mu kasnije može postati vruće. Uprkos tome, upozorava da se psi, kao i ljudi, brzo ohlade kada prestanu s kretanjem.

Funkcionalna odjeća može koristiti i vlasnicima jer pomaže da psi ostanu čišći i suši tokom šetnje. Na kraju dodaje da je bolje izbjegavati odjeću ako je pas ne podnosi te da kostimi služe samo zabavi vlasnika, a ne dobrobiti životinje.