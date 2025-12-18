Blagdani mogu biti opasni za vaše ljubimce: Evo na šta trebate paziti

Blagdani su vrijeme radosti i druženja s porodicom, a u to spadaju i naši voljeni kućni ljubimci. Iako im želimo samo najbolje, mnogi vlasnici nisu svjesni skrivenih opasnosti koje blagdansko okruženje može donijeti njihovim malenim prijateljima. Nesreće se mogu dogoditi u trenu, pretvarajući slavlje u hitnu posjetu veterinaru. Zato je važno na vrijeme prepoznati rizike i zaštititi pse, mačke i druge ljubimce.

- Blagdani mijenjaju okruženje kućnog ljubimca više nego bilo koje drugo doba godine, zbog nove hrane, ukrasa, biljaka i gostiju koji dolaze i odlaze iz doma - ističe dr. Nita Vasudevan, veterinarka, te dodaje:

- Budući da su ljubimci prirodno znatiželjni, mogu slučajno doći u kontakt s brojnim štetnim stvarima.

Kako biste svojim ljubimcima osigurali mirne i sretne blagdane, dr. Vasudevan naglašava koja je najveća opasnost koju vlasnici često zanemaruju. Uz nekoliko jednostavnih prilagodbi doma i malo dodatnog opreza, moguće je izbjeći stres, povrede i nepotrebne posjete veterinaru te osigurati da blagdani budu radosni za sve članove porodice, uključujući i one četveronožne.

Dr. Vasudevan objašnjava da je najveći rizik ostavljanje otrovnih predmeta na dohvat ljubimcima, koji ih mogu žvakati ili progutati dok niko ne gleda.

- Mnogi predmeti koje ljudi unose u svoje domove u ovo doba godine iznenađujuće su opasni ako ih pas ili mačka progutaju ili žvaču - kaže dr. Vasudevan.