Jedan prasak, trajna trauma: Zašto vatromet životinjama nije slavlje

Dok ljudi vatromet i petarde doživljavaju kao prazničnu zabavu, za životinje oni predstavljaju strah, paniku i ozbiljnu patnju. Iznenadni prasci i bljeskovi svjetlosti životinjama djeluju kao neposredna prijetnja po život, jer ne razumiju izvor buke.

Veterinari upozoravaju da kućni ljubimci u panici često bježe, gube orijentaciju i nestaju, a strah ne prestaje ni nakon što se buka utiša. Ponavljana izloženost stresu može dovesti do kronične anksioznosti, zbog koje se životinje kasnije boje i svakodnevnih zvukova.

Ni domaće životinje nisu pošteđene. U panici se ozljeđuju, preskaču ograde ili stradavaju u štalama. Dugotrajan stres narušava njihovo zdravlje, imunitet i proizvodnju.

Zbog svega toga veterinarske institucije, i aktivisti za zaštitu životinja pozivaju na potpuno napuštanje pirotehnike. Iako je bacanje petardi na životinje zakonom kažnjivo, poruka nadležnih je jasna – prava zaštita životinja počinje suosjećanjem.

Praznici mogu biti drugačiji. Bez petardi, bez straha – u tišini koja znači mir za sve.