Rješenje za problem koji muči skoro svakog vlasnika ljubimca

Uklanjanje dlaka kućnih ljubimaca često zna biti zamorno, a ponekad se čini da se pojave čim završite s čišćenjem. Mnogi su već isprobali sve — od klasičnog usisavanja do raznih specijaliziranih uređaja, ali rješenje može biti mnogo jednostavnije nego što se misli.

Bez obzira na to imate li psa ili mačku, postoji jedan skroman predmet koji bi vam mogao znatno olakšati posao, a velika je vjerovatnoća da ga već imate kod kuće. Ako ne, lako se može pronaći u većini marketa po pristupačnoj cijeni.

Ako u domu živi jedan ili više krznenih ljubimaca, dlake su gotovo neizbježne. Ipak, redovno održavanje prostora, barem prije dolaska gostiju, može napraviti veliku razliku. Jedno od najpraktičnijih rješenja je valjak za uklanjanje dlačica, koji se inače koristi za odjeću i tapacirani namještaj.

Tokom uobičajenog pospremanja, prije usisavanja tepiha ili kauča, korisno je površine preći i vlažnim gumenim rukavicama, koje dodatno pokupe zalutale dlake. Ipak, valjak za dlačice pokazao se kao alat kojem se stalno vraćate, jednostavan je, brz i efikasan.

Stručnjaci za održavanje doma savjetuju i redovno njegovanje kućnih ljubimaca, idealno svaka dva do tri dana. Češćim četkanjem smanjuje se linjanje, a samim tim i količina dlaka koja završava na odjeći, namještaju ili u automobilu.