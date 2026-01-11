Psi nisu samo kućni ljubimci, već i mali lingvisti: Uče iz razgovora vlasnika

Psi mogu naučiti iz ljudskog govora više nego što se ranije mislilo, a neki od njih sposobni su naučiti nove riječi iz razgovora svojih vlasnika, pokazuje novo istraživanje objavljeno u časopisu Science, u kojem su učestvovali etolozi sa Univerziteta Etvos Lorand- ELTE.

Studija je otkrila da određeni psi imaju sposobnost učenja novih riječi bez direktne obuke, jednostavnim promatranjem i slušanjem razgovora svojih vlasnika, prema sažetku ELTE-a.

Neki „nadareni“ psi sposobni su učiti nazive predmeta i kada im se direktno ne obraća pažnja, već „prisluškuju“ razgovore, navode istraživači.

Većina pasa lako može naučiti naredbe poput "sjedi" i "lezi", ali samo mala grupa pasa "nadarenih učenika riječi" može razumjeti nazive predmeta, pokazala je studija.

Ti psi mogu bez poteškoća naučiti nazive više od stotinu igračaka kroz igru. Do sada se nije znalo da nadareni psi mogu učiti nazive predmeta na način sličan maloj djeci čak i kada riječi nisu direktno upućene njima.

- Naši nalazi pokazuju da sociokognitivni procesi koji omogućuju učenje iz prislušanog govora nisu isključivo ljudski- rekla je Šanij Dror (Shany) postdoktorska istraživačica na ELTE-u i Veterinarskom univerzitetu u Beču.

Dodala je da je pod pravim uslovima ponašanje određenih pasa bilo primjetno slično ponašanju djece.

U eksperimentima provedenim u okviru studije testiralo se mogu li nadareni psi naučiti nazive predmeta prikazanih u kratkom vremenu kada im se obrate vlasnici, kao i mogu li ih naučiti slušanjem razgovora drugih ljudi.

Eksperimenti su pokazali da psi nadareni za učenje riječi mogu fleksibilno usvajati nove nazive predmeta različitim metodama, rekla je Klaudija Fugaza (Claudia Fugazza), vodeća istraživačica na ELTE-ovu Odjelu za etologiju.