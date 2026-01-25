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SIGURNOST LJUBIMACA

Zašto psi jedu sve što im se nađe na putu i kako ih odviknuti od toga

Kako biste spriječili neselektivno grickanje i gutanje predmeta, uključite osnovni trening u svakodnevicu šteneta

Psi istražuju svijet ustima. Pexels

Dž. M.

25.1.2026

Psi istražuju svijet ustima tako što grizu, žvaču i često vuku sve što nađu. To je prirodan instinkt koji im pomaže da otkriju šta je jestivo, a šta nije, no može dovesti do problema poput začepljenja probavnog sistema ili trovanja. 

Predmeti koji najviše privlače pse su oni s jakim mirisom, poput masnih kuhinjskih krpa, ubrusa, sisača za bočice, korištenih tampona, prljavih pelena, ali i stvari koje mirišu na vlasnike, poput nošenih čarapa ili papuča. Zbog toga je važno takve predmete držati izvan dohvata dok štene ne nauči šta smije grickati.

Kako biste spriječili neselektivno grickanje i gutanje predmeta, uključite osnovni trening u svakodnevnicu šteneta. Naučite ga da jede i žvače samo svoje igračke, hranu ili poslastice. Pazite da je dom prilagođen štenetu, nadgledajte ga, a kada ne možete, koristite boks ili ogradu. 

Čak i uz trening, štene ponekad proguta nešto što ne bi smjelo. U većini slučajeva manji predmeti prođu kroz probavni sistem unutar 24 do 72 sata. Ipak, neki predmeti ili tvari mogu biti opasni, pa je uvijek dobro konsultovati veterinara. Ako čekate, pratite izmet kako biste bili sigurni da je predmet izašao, a ponekad veterinar preporuči i obrok koji pomaže bržem prolasku predmeta kroz probavni sistem.

# SIGURNOST
# PSI
# GRICKANJE
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