Djevojka uključila kućnu kameru dok je bila na poslu, snimak koji je podijelila oduševio internet

Vlasnica zlatnog retrivera Brusa znala je da njenom psu rastanci teško padaju, ali nije očekivala da će kućna kamera snimiti prizor koji će dirnuti mnoga srca.

Svaki put kada bi ostao sam kod kuće, Brus bi zabrinuto stajao u dnevnoj sobi, zureći ka vratima u iščekivanju vlasnika. Međutim, ono što niko nije primijetio jeste da on u toj samoći nikada nije bio potpuno sam.

Njegov najbolji prijatelj, mačak Dante, pokazao je nevjerovatnu empatiju u trenucima kada je Brusu bilo najteže – što je pokazao nedavno objavljen snimak na TikTok profilu same vlasnice.