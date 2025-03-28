Djevojka uključila kućnu kameru dok je bila na poslu, snimak koji je podijelila oduševio internet

Vlasnica zlatnog retrivera Brusa znala je da njenom psu rastanci teško padaju, ali nije očekivala da će kućna kamera snimiti prizor koji će dirnuti mnoga srca.
Svaki put kada bi ostao sam kod kuće, Brus bi zabrinuto stajao u dnevnoj sobi, zureći ka vratima u iščekivanju vlasnika. Međutim, ono što niko nije primijetio jeste da on u toj samoći nikada nije bio potpuno sam.
Njegov najbolji prijatelj, mačak Dante, pokazao je nevjerovatnu empatiju u trenucima kada je Brusu bilo najteže – što je pokazao nedavno objavljen snimak na TikTok profilu same vlasnice.
Naime, kako se vidi na snimku mačak prilazi Brusu, i mazi se s njim a zatim liježe pored njega, kao da mu poručuje da nije sam.
Ovaj dirljiv trenutak ubrzo je postao viralan, raznježivši hiljade ljudi koji su pohvalili posebnu povezanost između psa i mačke.
- Brus pati od anksioznosti i nikada nije sam kod kuće duže od četiri sata (obično i kraće), pa nas jako raduje saznanje da mu Dante pravi društvo i pokušava da ga utješi kad se uplaši. Kad god provjerimo kameru dok smo na poslu, Brus ili spava ili stoji nasred dnevne sobe i gleda ka vratima, čekajući da se vratimo. Zato nam je bilo veliko olakšanje kada smo prvi put na kameri vidjeli kako ga Dante tješi – i od tada su samo još bliži - napisala je vlasnica u opisu emotivnog videa.