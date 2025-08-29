Briga o ljubimcima: 10 zastarjelih mitova

U današnje vrijeme kruži mnogo zastarjelih savjeta o brizi za kućne ljubimce, te ih ljudi praktikuju ne znajući koliko su štetni.

Kako se naše razumijevanje zdravlja i ponašanja životinja razvijalo, mijenjao se i pristup brizi o njima. U nastavku donosimo deset čestih, ali pogrešnih savjeta i objašnjavamo šta bi trebali raditi umjesto toga.

Obratite pažnju ukoliko i vi radite neku od ovih stvari.

Mit 1: Mačke i mlijeko

Iako su crtani filmovi popularizirali sliku mačke koja pije mlijeko, stvarnost je drugačija. - Mačke zapravo ne podnose laktozu - kaže Samanta Bel (Samantha Bell), stručnjakinja za mačke u "Best Friends Animal Society". Kravlje mlijeko može uzrokovati probavne smetnje kod mačaka koje bi mogle dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema. Ako baš želite nahraniti vašu mačku mlijekom, postoje posebna "mačja mlijeka" bez laktoze.

Mit 2: Kažnjavanje tokom dresure

Metode koje se oslanjaju na strah, poput davilica, elektrošok ogrlica ili vikanja, mogu trenutno zaustaviti neželjeno ponašanje, ali dugoročno štete. Ali Bender (Allie Bender) iz kompanije "Pet Harmony Animal Behavior & Training" objašnjava da takav pristup ne uči psa šta bi trebao raditi, narušava povjerenje i može pogoršati probleme u ponašanju. Moderna dresura temelji se na pozitivnom potkrepljenju, odnosno nagrađivanju poželjnog ponašanja poslasticama, igračkama ili pohvalom, što jača vašu vezu s ljubimcem.

Mit 3: Suha hrana čisti zube

Nekad se vjerovalo da granule pomažu u smanjenju plaka, no istraživanja su pokazala da suha hrana ne nudi nikakvu prednost u odnosu na mokru. Veterinarka Rebeka Gud (Rebecca Goode) objašnjava da mačke često gutaju cijele granule, a čak i kad ih žvaču, one se lome pri vrhu zuba i ne pružaju gotovo nikakav efekat čišćenja. Iznimka su posebno formulirane dentalne dijete čije su granule veće i vlaknastije te dokazano smanjuju plak i kamenac.

Mit 4: Boks kao kazna za psa

- Obično ljudi žele da njihov pas smatra boks sigurnim mjestom - kaže Bender i dodaje kako je teško je to postići ako boks želite koristiti i za kažnjavanje. Kazna mora uslijediti u roku tri sekunde od neželjenog ponašanja da bi je pas povezao s djelom. Boks bi trebao ostati sigurno mjesto, a ne zatvor.

Mit 5: Veterinaru se ide samo kad je ljubimac bolestan

Preventivna briga ključna je za dug i zdrav život vašeg ljubimca. Redovni godišnji ili polugodišnji pregledi pomažu u ranom otkrivanju zdravstvenih problema i pružaju priliku za razgovor s veterinarom o ishrani, ponašanju i drugim brigama.

Mit 6: Češnjak tjera buhe

Ova ideja temelji se na pretpostavci da će miris češnjaka koji ljubimac "isparava" odbiti buhe. Međutim, veterinari upozoravaju da je češnjak otrovan za pse i mačke, a čak i male količine mogu biti opasne. Uz to, metoda nije efikasna jer se psi i mačke ne znoje poput ljudi.

Mit 7: Stari psi ne mogu učiti nove trikove

Ova izreka je potpuno netačna. Psi mogu učiti u bilo kojoj dobi, a trening je izvrstan za održavanje mentalne oštrine i fizičke aktivnosti kod starijih pasa. Važno je samo prilagoditi aktivnosti njihovim eventualnim fizičkim ograničenjima.

Mit 8: Mačke u stanu ne trebaju zaštitu od buha

Buhe i njihova jajašca mogu ući u vaš dom na obući, odjeći ili preko drugih ljubimaca. Kada ih unesete u kuću, mogu mjesecima preživjeti u tepisima i namještaju. Zato je cjelogodišnja prevencija važna čak i za mačke koje nikada ne izlaze.

Mit 9: Ljubimcima ne treba prati zube

Mnogi vlasnici ovo zanemaruju, ali pranje zubi je najdjelotvorniji način prevencije dentalnih bolesti. Problemi sa zubima mogu uzrokovati bol, gubitak zuba i ozbiljne infekcije koje se mogu proširiti na srce i bubrege. Redovna dentalna higijena je nužnost, a ne luksuz.

Mit 10: Mačke se ne mogu dresirati

- Apsolutno možete dresirati svoju mačku, i trebali biste - kaže Bel. Započnite s jednostavnim trikom poput "sjedi", koristeći poslasticu kako biste naveli mačku u željeni položaj.

Zašto ovi mitovi i dalje postoje?

Uprkos napretku nauke, zastarjeli savjeti opstaju zbog kulturoloških navika i prenošenja unutar porodice, starih knjiga koje su još uvijek u optjecaju te dezinformacija koje se brzo šire internetom bez stručne provjere.

Budite oprezni ako savjet dolazi od nekvalificirane osobe. Sumnjiva su i previše pojednostavljena rješenja koja obećavaju trenutne rezultate, metode koje se temelje na strahu ili boli te tvrdnje poduprijete samo osobnim iskustvom. Ako nešto zvuči predobro da bi bilo istinito, vjerovatno i jeste.

Moderna briga za sretne ljubimce

Iako su stari savjeti rašireni, važno je prepoznati kada više ne služe dobrobiti vašeg ljubimca. Moderne, naučno utemeljene prakse nude sigurnije i djelotvornije načine za brigu o vašem najboljem prijatelju. Uvijek se posavjetujte s veterinarom ili certificiranim stručnjakom za ponašanje životinja.