Savjeti veterinarke: Zašto izbjegavati učestalo kupanje mačke

Mnogima je poznato da mačke izbjegavaju vodu, ali postoji i vrlo dobar razlog koji se krije iza njihove reakcije, a samim time i bolji način da ih održite čistima.

Izolacijska svojstva

Veterinarka dr. Ejmi Varner (Aimee Warner) objašnjava da strah od vode kod mačaka nije samo hir, riječ je o instinktu koji je usađen godinama evolucije. Mačke dolaze porijeklom od afričke divlje mačke, životinje koja je živjela u suhim predjelima gdje je vode bilo vrlo malo. Zbog toga su razvile sposobnost da se same čiste i rijetko trebaju pomoć izvana.

Kada im se krzno smoči, ono gubi izolacijska svojstva. Mački tada postaje hladno, osjeća se ranjivo i teško reguliše tjelesnu temperaturu. Mokra dlaka također usporava njeno kretanje i briše prirodne mirise kojima obilježava svoj teritorij. Dr. Varner ističe da se u takvim situacijama mačka ne ponaša tvrdoglavo, već osjeća stvarnu nelagodu i strah. Stoga, dobra vijest je da mačke ne treba često kupati.

Kako održavati čistu dlaku?

Svakodnevno četkanje dovoljno je da uklonite prljavštinu i raširite prirodna ulja po krznu. Također, ukoliko se mačka zaprlja, dovoljno je obrisati prljava mjesta vlažnim maramicama.

U rijetkim slučajevima kada je zdravlje u pitanju, potrebno je brzo djelovati, bez obzira na to koliko mačka ne voli vodu. U takvim situacijama dr. Varner savjetuje da pripremite toplu prostoriju, plitku posudu s mlakom vodom i neklizajuću podlogu.

Kupanje ostavite samo za nužne situacije. Ako se mačka zamasti, uvalja u otrovnu tvar ili je izuzetno prljava, tada je kupanje opravdano. No, to bi trebala biti rijetko i pravovremeno.