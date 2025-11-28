Američka ambasadorica u Grčkoj zasjenila sve provokativnom haljinom: Je li pretjerala?

Nova američka ambasadorica u Grčkoj, Kimberli Gilfojl (Kimberly Guilfoyle), neočekivano je privukla najviše pažnje na događaju povodom Dana zahvalnosti koji je priredila Američko-helenska trgovinska komora.

Modno izdanje

Umjesto njenog obraćanja, u centru interesovanja našlo se njeno modno izdanje, koje su mnogi ocijenili kao previše provokativno za jedan zvanični diplomatski skup.

Za ovu svečanost Gilfojl je izabrala dugu crnu haljinu od providnog materijala, ukrašenu čipkom i šljokicama, što je izazvalo niz komentara i reakcija.

Haljina je isticala njenu vitku figuru, a za kombinaciju je upotpunila jednostavnom šminkom i blago uvijenom kosom.