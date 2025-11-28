Američka ambasadorica u Grčkoj zasjenila sve provokativnom haljinom: Je li pretjerala?

Nova američka ambasadorica u Grčkoj, Kimberli Gilfojl (Kimberly Guilfoyle), neočekivano je privukla najviše pažnje na događaju povodom Dana zahvalnosti koji je priredila Američko-helenska trgovinska komora.
Modno izdanje
Umjesto njenog obraćanja, u centru interesovanja našlo se njeno modno izdanje, koje su mnogi ocijenili kao previše provokativno za jedan zvanični diplomatski skup.
Za ovu svečanost Gilfojl je izabrala dugu crnu haljinu od providnog materijala, ukrašenu čipkom i šljokicama, što je izazvalo niz komentara i reakcija.
Haljina je isticala njenu vitku figuru, a za kombinaciju je upotpunila jednostavnom šminkom i blago uvijenom kosom.
Komentari na njeno izdanje su podijeljeni, a dok jedni hvale njeno samopouzdanje i stil, drugi tvrde da se Gilfojl ne bi trebala pojavljivati u takvoj odjeći na formalnim događajima, nazivajući to kršenjem protokola.
Diplomatski propust
"Diplomate nisu influenseri", "Ovo je diplomatski propust, ona prezentuje zemlju, a ne svoje tijelo", "Za mene je ovo prelijepo", "Potreban joj je stilista", "Izgleda kao izgubljena sestra Kardashianki", bili su samo neki od komentara na društvenoj mreži "X".
Inače, Gilfojl je advokatica, bivša voditeljica Fox Newsa, kao i bivša supruga kalifornijskog guvernera Gavina Newsoma i bivša zaručnica Donalda Trampa Jr. U decembru 2024. godine Donald Tramp je nominovao za ambasadoricu u Grčkoj, a ona je tu dužnost službeno preuzela u septembru 2025. godine.