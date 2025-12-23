Ovaj trend u šminkanju sve je osvojio: Bez teških podloga pudera

Nakon godina dominacije sjajnog, gotovo mokrog izgleda kože, koji je postao simbol popularnog „glazed donut” trenda, u beauty industriji događa se značajan zaokret. Umjesto blistavosti i teških podloga, u fokus dolazi mekani, zamućeni ten koji prirodno prekriva nepravilnosti, ali bez dojma neprirodnosti.

Ovaj novi trend, poznat kao „cloud skin”, donosi mat finiš koji izgleda prirodno, ali poboljšano. Koža je i dalje prepoznatljiva, ali njezina tekstura je ublažena, pore i nepravilnosti su smanjene, a sjaj kontroliran