Zaboravite na filere: Uz ovaj trik vaše usne će izgledati punije

Pune usne su često povezane s mlađim izgledom, samopouzdanjem i ljepotom, jer naglašavaju crte lica i čine da izgledamo privlačnije. Međutim, s godinama usne prirodno gube volumen. Iako postoji niz tretmana koji mogu pomoći u njihovom obnavljanju, stručnjaci kažu da uz pravilnu njegu i šminkanje možemo postići fantastične rezultate bez potrebe za filerskim intervencijama.

Poznata španjolska vizažistica Susana Marin otkriva trik za postizanje ljepšeg i punijeg izgleda usana bez filera. "Ključ je korištenje tamnije olovke samo u sredini donje usne", kaže Marin, objašnjavajući kako ova tehnika vizuelno povećava volumen usana, a istovremeno podmlađuje izgled. Osim toga, preporučuje posvjetljivanje područja iznad usana i na njihovim bočnim rubovima kako bi se stvorio svjež i mladenački izgled.