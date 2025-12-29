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PRAVILNA NJEGA

Zaboravite na filere: Uz ovaj trik vaše usne će izgledati punije

Zima može biti posebno teško razdoblje za kožu usana, koja je tanja i sklonija isušivanju

Trik za povećanje usana. Pexels

Dž. M.

29.12.2025

Pune usne su često povezane s mlađim izgledom, samopouzdanjem i ljepotom, jer naglašavaju crte lica i čine da izgledamo privlačnije. Međutim, s godinama usne prirodno gube volumen. Iako postoji niz tretmana koji mogu pomoći u njihovom obnavljanju, stručnjaci kažu da uz pravilnu njegu i šminkanje možemo postići fantastične rezultate bez potrebe za filerskim intervencijama.

Poznata španjolska vizažistica Susana Marin otkriva trik za postizanje ljepšeg i punijeg izgleda usana bez filera. "Ključ je korištenje tamnije olovke samo u sredini donje usne", kaže Marin, objašnjavajući kako ova tehnika vizuelno povećava volumen usana, a istovremeno podmlađuje izgled. Osim toga, preporučuje posvjetljivanje područja iznad usana i na njihovim bočnim rubovima kako bi se stvorio svjež i mladenački izgled. 

Zima može biti posebno teško razdoblje za kožu usana, koja je tanja i sklonija isušivanju. Stručnjaci savjetuju korištenje obnavljajućih balzama bogatih sastojcima poput ricinusovog ulja, shea maslaca i kakao maslaca, koji hidratiziraju i regeneriraju kožu. Također, piling usana igra ključnu ulogu u očuvanju zdravlja usana, uklanjajući mrtve stanice kože i omogućujući bolje upijanje hidratantnih sastojaka.

# USNE
# LJEPOTA
# FILERI
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