Kako njegovati kožu prema tipu i izvući najbolje iz nje

Koža odražava brojne unutarnje i vanjske faktore – genetiku, dob, hormone, stres, prehranu, tjelesnu aktivnost i okoliš. Stručnjaci razlikuju pet osnovnih tipova kože: suha, masna, normalna, mješovita i osjetljiva.

Poznavanje svog tipa ključno je za pravilnu njegu, odabir kozmetike i zaštitu od sunca, što pomaže spriječiti akne, iritacije i prerano starenje.

Suha koža nastaje kada koža ne proizvodi dovoljno sebuma. Potrebni su nježni preparati za čišćenje i hidratantne kreme koje zadržavaju vlagu. Suha koža može biti osjetljiva na ekceme ili seboreični dermatitis, što zahtijeva dodatnu pažnju.

Masna koža karakterizira pojačana proizvodnja sebuma, proširene pore i sjajni ten. Lice je često sklono aknama, stoga se preporučuju proizvodi s benzoil peroksidom, salicilnom kiselinom ili označeni kao nekomedogeni.

Mješovita koža kombinira različite tipove na različitim dijelovima lica, što zahtijeva prilagođenu njegu – često jača hidratacija na suhim područjima i lagana njega na masnim dijelovima.

Normalna koža je balansirana, bez vidljivih suhih ili masnih područja i osjetno rijetko reagira iritacijama. Osnovna rutina uključuje čišćenje lica i hidrataciju, ujutro i navečer.

Osjetljiva koža zahtijeva posebnu pažnju pri odabiru proizvoda, izbjegavanje jakih sastojaka, parfema i boja. Može biti suha, masna ili mješovita i često je povezana s ekcemom, rozacejom ili alergijskim reakcijama.

Da biste pravilno njegovali kožu, važno je pratiti reakcije na proizvode i sunce, koristiti zaštitu od UV zračenja, birati sastojke prema tipu kože i voditi računa o načinu života – kvalitetan san, hidracija, tjelovježba i smanjenje stresa pozitivno utječu na kožu. Mali trik za brzo prepoznavanje tipa kože je papir za upijanje sebuma: operite lice, osušite, pritisnite papir na T-zonu i obraze i promatrajte koliko ulja ostaje na papiru. Koža se mijenja s godinama i sezonama, stoga je fleksibilna rutina najbolji izbor.