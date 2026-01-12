Dženifer Lorens podsjetila na legendarni izgled Bijonse s crvenog tepiha

Novost na ovogodišnjim Zlatnim globusima jest da Dženifer Lorens (Jennifer Lawrence) prihvaća trendove koje ranije nisu bili dio njenog prepoznatljivog stila. Iako joj je nagrada u kategoriji najbolje glumice u dramskom filmu izmakla, američka oskarovka kući je otišla svjesna da je bila jedna od najzanimljivije odjevenih ličnosti.

Ovaj put Lorens se u potpunosti odmakla od svog tipičnog, elegantnog stila i predstavila svoje dosad najsenzualnije izdanje, koje je mnoge odmah podsjetilo na legendarni nastup Bijonse (Beyonce) na Met Gali 2015. godine, kada je pjevačica došla u prozirnoj haljini modne kuće Givenchy.