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VRIJEDNO USPOREDBE

Dženifer Lorens podsjetila na legendarni izgled Bijonse s crvenog tepiha

Slavna oskarovka predstavila svoje dosad najsenzualnije izdanje

Dženifer Lorens. AP

A. P.

12.1.2026

Novost na ovogodišnjim Zlatnim globusima jest da Dženifer Lorens (Jennifer Lawrence) prihvaća trendove koje ranije nisu bili dio njenog prepoznatljivog stila. Iako joj je nagrada u kategoriji najbolje glumice u dramskom filmu izmakla, američka oskarovka kući je otišla svjesna da je bila jedna od najzanimljivije odjevenih ličnosti. 

Ovaj put Lorens se u potpunosti odmakla od svog tipičnog, elegantnog stila i predstavila svoje dosad najsenzualnije izdanje, koje je mnoge odmah podsjetilo na legendarni nastup Bijonse (Beyonce) na Met Gali 2015. godine, kada je pjevačica došla u prozirnoj haljini modne kuće Givenchy. 

Bijonse na Met Gali. AP

Za Lorens, sadašnja kreativna direktorica Givenchyja, Sara (Sarah) Burton, kreirala je spektakularnu prozirnu haljinu s strateški pozicioniranim izvezenim cvjetnim motivima. Uz nju je dolazila i kratka jakna te torbica s identičnim ukrasnim detaljima, što je cjelokupnom izdanju dalo dozu neočekivane senzualnosti.

Modni kritičari su jednoglasni: ovo je jedno od najvećih iznenađenja Zlatnih globusa ove godine. Hoće li Dženifer Lorens i u nastavku sezone nagrada nastaviti s neočekivanim i hrabrim kombinacijama, ostaje za vidjeti, ali večerašnje izdanje pokazuje da je glumica spremna pomjerati granice svog stila. 

# MODA
# CRVENI TEPIH
# JENNIFER LAWRENCE
# ZLATNI GLOBUS
# BEYONCE
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