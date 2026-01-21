Severinina torbica vrijedna skoro 3.000 eura ukrala sve poglede na premijeri "Svadbe"

Film "Svadba" u režiji Igora Šeregija premijerno je prikazan u Zagrebu, a među brojnim poznatim licima koja su se pojavila na crvenom tepihu bila je i Severina, koja je privukla posebnu pažnju svojim modnim izdanjem. Regionalna zvijezda je odabrala kožni kaput kojim je naglasila figuru. Kombinaciju je upotpunila blago uvijenom frizurom, elegantnim naušnicama i štiklama na špic. Poseban detalj bila je luksuzna torbica brenda Bottega Veneta (Andiamo), čija se cijena procjenjuje na oko 2.800 eura. U dobrom raspoloženju pozirala je okupljenim fotoreporterima.

Severina . Neva Zganec/PIXSELL Severina . Neva Zganec/PIXSELL

Premijeri su prisustvovale i brojne druge poznate osobe, među kojima su Jakov Jozinović, Zlatan Zuhrić Zuhra te Tarik i Lejla Filipović. Film "Svadba" publika će uskoro moći pogledati i u Bosni i Hercegovini – prikazivanje je najavljeno u Banjoj Luci i Sarajevu narednih dana.