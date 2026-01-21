Severinina torbica vrijedna skoro 3.000 eura ukrala sve poglede na premijeri "Svadbe"

Film "Svadba" u režiji Igora Šeregija premijerno je prikazan u Zagrebu, a među brojnim poznatim licima koja su se pojavila na crvenom tepihu bila je i Severina, koja je privukla posebnu pažnju svojim modnim izdanjem.
Regionalna zvijezda je odabrala kožni kaput kojim je naglasila figuru. Kombinaciju je upotpunila blago uvijenom frizurom, elegantnim naušnicama i štiklama na špic. Poseban detalj bila je luksuzna torbica brenda Bottega Veneta (Andiamo), čija se cijena procjenjuje na oko 2.800 eura. U dobrom raspoloženju pozirala je okupljenim fotoreporterima.
Premijeri su prisustvovale i brojne druge poznate osobe, među kojima su Jakov Jozinović, Zlatan Zuhrić Zuhra te Tarik i Lejla Filipović.
Film "Svadba" publika će uskoro moći pogledati i u Bosni i Hercegovini – prikazivanje je najavljeno u Banjoj Luci i Sarajevu narednih dana.
U glumačkoj postavi, uz Renea Bitorajca, Dragana Bjelogrlića, Lindu Begonju, Vesnu Trivalić, Anđelku Stević Žugić, Roka Sikavicu, Niku Grbelju i Marka Grabeža, pojavljuju se i glumačke legende Seka Sablić i Srđan Žika Todorović, kao i Snježana Sinovčić Šiškov i Dejan Aćimović, uz niz istaknutih regionalnih glumaca.
"Svadba" je dugometražni igrani film koji kroz humor, satiru i emocije donosi priču o uspješnom hrvatskom poduzetniku koji na svoj rođendan saznaje da mu prijeti bankrot, dok istovremeno otkriva da je njegova kćerka, studentica u Londonu, trudna sa sinom srpskog ministra. Taj zaplet pokreće niz porodičnih, političkih i društvenih konflikata, a film se žanrovski opisuje kao balkanski anti-romantični komad koji propituje odnose, identitet i lojalnost.